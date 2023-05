Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Mike George, agent de Dillon Brooks, a critiqué Shams Charania concernant les rapports de l’insider sur la fin de parcours de son client à Memphis.

Selon The Athletic, les Bulls auraient prolongé le contrat de leur vice-président des opérations basket, Artūras Karnišovas. La mauvaise saison de Chicago n’a visiblement pas réduit le crédit de l’architecte de l’Illinois.