Tout juste éliminés des Playoffs, les Kings peuvent déjà préparer leur prochaine intersaison. Le GM de la franchise, Monte McNair, a déjà annoncé qu’il voulait prolonger Domantas Sabonis, dont le contrat expire en 2024.

Véritable success story de cette saison 2022-23, Sacramento n’a pas pu vivre son rêve jusqu’aux Finales NBA mais le travail réalisé cette année laisse imaginer un futur brillant pour les Kings. Non seulement la malédiction des Playoffs a été brisée mais l’équipe de Californie a retrouvé l’éclat de son âge d’or, s’imposant comme l’une des équipes les plus agréables à suivre et redonnant sa fierté à une fanbase qui collectionnait depuis de trop nombreuses années les déceptions.

Si cette saison est un immense succès pour Sacto, le plus dur commence maintenant : il faut confirmer. Pour y arriver, la franchise entend s’appuyer sur ses hommes forts. Élément central du retour des Kings au premier plan, Domantas Sabonis fait partie des piliers du club. Avec 19 points, 12 rebonds et 7 passes de moyenne, le pivot lituanien a réalisé une saison magnifique, finissant même au septième rang pour le classement du MVP.

Pouvoir compter sur un joueur d’un tel talent dans son effectif est une aubaine pour les Kings, qui comptent bien profiter des skills de Domas dans le futur. Le futur justement, il serait sans doute temps d’en parler car le joueur sera en fin de contrat en 2024. Payé 19 millions de dollars l’an prochain, Sabonis devrait sans problème récupérer un nouveau deal bien plus conséquent s’il se décide à tester le marché.

Mais Sacramento voudra-t-il prendre ce risque ? Par l’intérmédiaire de son GM, Monte McNair, la franchise a annoncé son intention de garder Sabonis sur la durée.

Kings GM Monte McNair talks off-season decisions ahead as it pertains to Harrison Barnes free agency and Domantas Sabonis being extension eligible and the desire to keep him in Sacramento. pic.twitter.com/skmSqFYU4d

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) May 3, 2023