Après un premier match remporté par les Lakers, les champions en titre Warriors ont déjà perdu l’avantage du terrain dans cette demi-finale de Conférence Ouest. La pression est sur les Dubs avant d’aborder ce Game 2 au Chase Center (à 3h cette nuit).

Quel joli coup réalisé par les Angelinos sur ce Game 1 ! En prenant ce premier match à l’extérieur, les Lakers se sont placés dans de bonnes conditions pour forcer Golden State à aller gagner chez eux : le genre de truc avec lequel ils n’ont pas été à l’aise cette saison (11 victoires pour 30 défaites en régulière). Lors de cette première manche, les Lakers ont su être agressifs pour aller chercher des points faciles sur la ligne (25/29 aux lancers-franc) et déjouer la défense anti-Davis des Warriors, que le principal concerné a bien pris le temps de piétiner tout le match (30 points et 23 rebonds).

Avec une défense intérieure qui semble bien bétonnée par AD, Golden State est encore plus dépendant de son adresse extérieure que d’habitude. Et ce qui est réellement flippant pour eux, c’est qu’ils perdent en shootant à… 40% à trois points sur un énorme volume de tir pris. Flippant car seulement 11% de leurs tirs sont pris sous cercle : c’est pas beaucoup et ça apporte peu de certitudes. Mais bon, on est habitué au quitte ou double avec cette équipe. Maintenant, ce qui est d’autant plus inquiétant pour Golden State, c’est la réussite avec laquelle les Lakers déjouent leur défense. Quels ajustements tactiques à venir pour Steve Kerr et sa bande ? On se mouille un peu en proposant une réponse à 3 questions.

Des schémas offensifs pour tenter de mieux libérer Stephen Curry ?

On l’a vu après le Game 1, la bonne défense sur Curry – assurée par Jarred Vanderbilt et Dennis Schröder par séquences – a fait pas mal parler et à juste titre. Vando a le profil parfait pour naviguer entre les écrans et la réussite offensive des Lakers permet à Darvin Ham de lui donner du temps de jeu pour ce rôle. On a vu un Steph bien marqué à la culotte mais quand même capable de faire ses chiffres dès que son garde du corps disparaissait. Bonne défense côté Lakers certes mais l’urgence ne semble pas là côté Warriors. À voir ce que les assistants offensifs peuvent proposer mais les Warriors ont d’autres chats à fouetter : pas sûr que le casse-tête soit offensif…

Quelle défense sur Anthony Davis ?

On l’a dit dans la preview du Game 1, Unibrow est un problème majeur pour les Warriors. Un problème qu’ils ont tenté de solutionner par une défense en Drop très marquée (= le défenseur du poseur d’écran reste volontairement bas pour protéger l’accès au cercle). En résumé, ils ont préféré concéder des espaces intermédiaires et laisser ouverts les plus maladroits pour maximiser la défense sur Davis. Le seul problème, c’est qu’il n’en avait rien à faire. En s’écartant du cercle, Davis a mis ses tirs dans le périmètre en variant son jeu offensif. Les Warriors ont donc obligés les autres Lakers a rentrer leurs tirs également. Défi plus que relevé apparemment. Donc à quoi s’attendre défensivement pour Golden State ? Soit tu mises sur une tactique similaire en espérant que D’Angelo Russell et Dennis Schröder redescendent sur terre ; soit tu tentes autre chose. Mais bon la marge de manœuvre parait faible. À Steve Kerr de nous surprendre !

Quelle sélection de tir pour Los Angeles ?

Les Lakers ont décidé de faire confiance à l’ensemble de l’équipe pour sanctionner les choix défensifs des Warriors et ça a plutôt bien marché ! Si l’adresse à 3-points n’est pas forcément au rendez-vous côté Angelinos, on a pas mal de joueurs qui peuvent punir dans la zone intermédiaire : espace que les Warriors ne priorisent pas pour se concentrer sur Davis. Ce qui fait que des joueurs comme LeBron James, D’Angelo Russell, Dennis Schröder et Anthony Davis lui-même se sont éclatés à 4-5 mètres. Une adresse à couper le souffle : 57% à mi-distance pour l’ensemble de l’équipe. Donc est-ce que les Lakers vont continuer de donner de grosses responsabilités aux role players ? Tout laisse à penser que oui. À voir les ajustements défensifs des Warriors mais pourquoi changer lorsque ça fonctionne ?

On est donc face à pas mal d’enjeux qui ont surement empêché Steve Kerr de dormir ces dernières heures. Les Warriors doivent-ils revoir leur plan de jeu défensif ? Ce qui est sûr c’est que si les Lakers continuent de shooter comme Kevin Durant à mi-distance, ça va suer en face sur le banc. RDV ce soir à 3h pour le second acte de cette série palpitante !