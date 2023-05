Anthony Edwards, nouvelle pierre angulaire du projet des Wolves ?

On change de leader du côté des Wolves. Le directeur des opérations basket, Tim Connelly, a désigné Anthony Edwards comme le joueur autour duquel les loups articuleront leur projet sportif. Dans la lignée de son excellente saison, le jeune guard de 21 ans semble désormais avoir pris le lead sur Karl-Anthony Towns.

C’est la phrase forte lâchée par Tim Connelly, le boss du sportif côté Wolves, en conférence de presse de fin de saison. Si Karl Anthony Towns a longtemps incarné LE visage de la franchise, place désormais à un autre jeune loup pour porter le projet à Minnesota. Evidemment, le gros chat n’est pas mis au placard, mais l’on fait clairement comprendre à tout le monde que l’on souhaite avancer avec Edwards en priorité.

“Pretty much every decision we make going forward is going to be with Ant paramount.” — Tim Connelly charts the path for the Timberwolves https://t.co/9Z801iRU8g

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) May 3, 2023