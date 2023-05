Une nouvelle récompense distribuée par la NBA ! Alors que la très grande majorité des trophées ont déjà été remis, la Ligue a attribué en fin d’après-midi le Hustle Award 2023.

Et de trois pour Marcus Smart ! Après 2019 et 2022, le meneur de Boston réalise la passe de trois. Il faut dire que cette récompense correspond plutôt bien à la mentalité et aux qualités du bonhomme. L’idée est simple, tout le travail de l’ombre qui n’apparaît pas sur la feuille de stats mais qui fait gagner l’équipe est mis en lumière. Plonger pour sauver un ballon, les déviations, les passages en force, les tirs contestés… Toutes ces petites choses qui n’offrent pas toujours les projecteurs mais qui sont si importants.

Boston Celtics guard Marcus Smart is the winner of the 2022-23 NBA Hustle Award.

Smart has earned the annual honor for the second straight season and the third time in five seasons.

A look at his impactful effort plays ➡️ https://t.co/BltE74x3oT pic.twitter.com/TraGOE0jyh

— NBA Communications (@NBAPR) May 4, 2023