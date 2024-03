Kyrie Irving a perdu ses… 10 derniers matchs face aux Celtics

De retour à Boston la nuit dernière, Kyrie Irving a été sifflé par le public des Celtics. Pas de surprise, il en a l’habitude depuis son départ controversé aux Nets en 2019. Mais Uncle Drew a aussi pris l’habitude de perdre face aux C’s, lui qui reste sur dix défaites consécutives contre Boston.

La dernière fois que Kyrie a remporté un match de basket-ball face aux Celtics ? Il faut remonter au 1er juin 2021. Irving était encore à Brooklyn avec Kevin Durant et James Harden, le COVID faisait partie de notre quotidien, et Boston ressemblait à tout sauf à un candidat crédible au titre NBA.

Depuis : 10 matchs, 10 défaites pour Uncle Drew contre Boston.

Kyrie Irving is now 0-10 vs. the Celtics since stomping on Lucky. pic.twitter.com/f2UC5i76R3

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 2, 2024

Désormais aux Mavs avec Luka Doncic à ses côtés, Kyrie Irving n’a pas pu mettre fin à cette vilaine série contre Boston hier soir.

Les 10 derniers matchs de Kyrie Irving face aux Celtics

6 mars 2022 : 19 points et 6 passes à 8/18 au tir (défaite de -6)

17 avril 2022 : 39 points et 6 passes à 12/20 au tir (-1)

20 avril 2022 : 10 points et 8 rebonds à 4/13 au tir (-7)

23 avril 2022 : 16 points et 9 passes à 6/17 au tir (-6)

25 avril 2022 : 20 points et 5 passes à 6/13 au tir (-4)

4 décembre 2022 : 18 points et 8 rebonds à 7/21 au tir (-11)

12 janvier 2023 : 24 points et 6 passes à 9/24 au tir (-11)

1er février 2023 : 20 points et 4 passes à 9/18 au tir (-43)

22 janvier 2024 : 23 points et 6 rebonds à 9/20 au tir (-9)

1er mars 2024 : 19 points et 4 rebonds à 9/23 au tir (-28)

Interrogé sur ses retrouvailles avec les Celtics hier, Kyrie Irving a pointé du doigt ce terrible bilan pour justifier les sifflets envoyés par les fans de Beantown à son encontre.

“Ils ont le droit de me huer. Quand on regarde mon bilan contre eux lors des derniers matchs, je n’ai pas réussi à gagner. Tant que je n’arrive pas à les battre, ils ont le droit de continuer à me siffler. Cela fait partie du spectacle et c’est ce qui rend la compétition et le sport très fun.”

Depuis son départ de Boston en 2019, la relation entre la fanbase des Celtics et Kyrie Irving a souvent été très houleuse. On se souvient notamment de l’épisode des Playoffs 2022, quand Uncle Drew a envoyé des doigts d’honneur au public du TD Garden en réponse à diverses insultes provenant des tribunes.

Aujourd’hui, Kyrie prend cela avec bien plus de recul, mais on imagine qu’il aimerait bien taper son ancienne équipe à un moment donné.

Source déclaration : BasketNews