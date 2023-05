D’Angelo Russell et Dennis Schroder se sont parfaitement adaptés à la défense des Warriors

Ouverture de demi-finale à l’Ouest sur les chapeaux de roues pour les Los Angeles Lakers qui mènent 1 à 0 face aux Golden State Warriors. Pas mal de points (117-112) comme on pouvait s’y attendre, mais surtout un duo californien qui sort du lot : Steph Curry et Kl… D’Angelo Russell et Dennis Schroder.

La série des outsiders – n°6 vs n°7 – a à peine débuté que l’on se régale déjà : une adresse folle à 3-points pour Golden State et une agressivité hors norme des Lakers dirigée par le chef de chantier Anthony Davis. Deux écoles bien différentes lorsque l’on compare les statistiques d’équipe : 40% à 3-points côté Warriors contre un très faible 25% pour les Lakers ; mais beaucoup plus de lancers francs pour les Angelinos (25/29 contre un 5/6 de Golden State). Les hommes de Steve Kerr ont volontairement laissé des joueurs ouvert à 3-points pour protéger la raquette et le rebond. Les Lakers – étant plutôt mauvais à longue distance – ont donc favorisé les tirs à mi-distance avec un fiévreux 57% dans cette zone ! C’est ce qui leur a permis de répondre à l’armada offensive des Warriors, en prenant ce que la défense a donné : un grand classique qu’on apprend même en D3. C’est à ce moment précis que Dennis Schroder et D’Angelo Russell sont intervenus.

38 points pour le duo Schroder – Russell, crucial dans la gagne. Les Lakers avaient besoin de punch sur la ligne arrière au scoring, Austin Reaves étant plus discret ce sont les deux meneurs qui ont step up leur production. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2023

D’Angelo Russell : 19 points, 3 rebonds, 6 assists, 1 interception, 1 contre, 9/19 au tir, 1/5 à 3-points pour une seule perte de balle.

Dennis Schroder : 19 points, 2 rebonds, 3 assists, 1 interception, 5/10 au tir et un magnifique 9/10 aux lancers francs.

Les deux arrières ont tout simplement élevé leur niveau de jeu. Allez, rapide focus sur leur performances respectives.

Russell s’est retrouvé avec la gonfle pas mal de fois en attaque en tant qu’initiateur. Étant rapidement en confiance, il n’a pas hésité à jouer son vis-à-vis en décochant du pull-up de superstar. Mais le plus souvent – sur pas mal de pick-and-roll avec Davis – il s’est amusé avec le drop des Warriors (le défenseur du poseur d’écran reste volontairement bas pour protéger l’accès au cercle) en profitant du décalage pour lui-même : sanction à mi-distance à de multiples reprises. En plus de ça, il a su punir les mauvaises défenses loin du ballon avec des coupes bien senties donnant lieu à des paniers tout cuits.

So D’Angelo Russell huh pic.twitter.com/4JOTmLgaZR — Steve Jones Jr. (@stevejones20) May 3, 2023

Registre un peu différent pour Schroder qui pèse tout autant en attaque qu’en défense. Il est l’un des principaux contribuables à ce 25/29 aux lancers francs des Lakers : il apporte lui-même un joli 9/10. Beaucoup d’agressivité pour l’Allemand et un vice qu’on lui connait bien pour choper des coups de sifflet (Jordan Poole peut confirmer). Mais là où il a également pesé, c’est en défense, sur Stephen Curry. Autant loin du ballon où il coupait hargneusement les lignes de passes, que sur l’homme.

Dennis Schroder with the steal on Stephen Curry and lays it up 👀 pic.twitter.com/vKntKznJlK — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) May 3, 2023

Schroder semble fiable pour les prochains matchs, mais qu’en est-il de l’adresse de Los Angeles ? 57% à mi-distance, c’est énorme pour une équipe et assez inhabituel. On sait que ce n’est pas forcément le tir le plus rentable au basket (le 3-points vaut 1 point de plus et le tir près du cercle se rentre à un plus haut pourcentage). En tout cas, si les Lakers veulent sortir le champion en titre, il faudra que tout le monde contribue comme hier soir !

Premier uppercut des Lakers qui reprennent déjà l’avantage du terrain dans cette série. D-Lo et Schroder ont fait le job et deviennent essentiels lorsque les Warriors mettent dedans. Les hommes de Steve Kerr en ont vu d’autres mais attention à ne pas se faire dépasser par le talent des Angelinos, sinon Draymond Green va recommencer à se prendre des techniques. Rendez-vous dans la nuit de jeudi à 3h pour le Game 2 !