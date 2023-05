Nuggets – Suns : le débrief après 2 matchs ! Apéro TrashTalk

Les demi-finales de Conférence battent leur plein et on se fait un petit point sur la série entre les Nuggets et les Suns. Après deux matchs, c’est Denver qui gère son affaire. Est-ce que Phoenix peut retourner la situation ? C’est l’heure de l’apéro TrashTalk.

Lien à mettre en favori si c’est pas déjà fait.

Dans la demi-finale de l’Ouest opposant Phoenix à Denver, ce sont les Nuggets qui ont pris le contrôle de la série grâce à un beau jeu collectif et une défense sérieuse. Entre Nikola Jokic, Aaron Gordon et Jamal Murray, ça déroule dans les Rocheuses ! Mais comment les Suns peuvent revenir dans la série ? Et vont-ils le faire ? Monty Williams et ses rotations, la jambe de Chris Paul et le niveau de jeu de Kevin Durant : on fait le point sur la série au bout de 2 matchs !

Fans des Nuggets et des Suns, comment vous sentez la suite des événements ? Fin des haricots pour les Cactus ou retour en force de Phoenix pour enflammer la série ?