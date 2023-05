C’est déjà capital pour les Celtics. Pas le droit à l’erreur dans ce match 2 face aux Sixers. Après avoir manqué leur Game 1 et perdu l’avantage du terrain, les trèfles hypothéqueraient grandement leurs chances en cas de défaite ce soir au TD Garden. La présence ou non sur le parquet de Joel Embiid sera déterminante dans l’issue de cette rencontre, même si Philly a montré de la ressource sans son MVP.

MUST WIN GAME.

C’est clairement l’adage ce soir dans le Massachussetts. Menés 1-0 dans cette série, les Celtics doivent absolument prendre ce Game 2 pour rester dans la course. Il faut dire aussi que lundi soir, les leprechauns sont tombés sur un très grand James Harden qui leur a posé un classique avec 45 points et 6 passes en saupoudrant le tout d’un game-winner sur la tête de Tonton Horford.

LE SHOOT MONUMENTAL DE HARDEN !!! 💀💀💀pic.twitter.com/Lxg7ChcYms — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023



Fort, très fort, d’autant que les Sixers jouaient cette première manche sans Joel Embiid. Élu MVP de la saison régulière cette nuit, Jojo soigne toujours son entorse au genou contractée lors du premier tour et sa présence n’est pas encore confirmée. Alors qu’on annonçait qu’il se rapprochait d’un retour hier, Doc Rivers a lui avoué que c’était loin d’être acquis.

“If he can play, he plays. If it’s 50/50 we would probably err on the other side because we’ve done that all year. So we’re just not going to take any chances.” -Doc Rivers

Joel Embiid taking steps to return from knee sprain, play in Game 2 vs. Celtics https://t.co/0gU7VVWHrr — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) May 2, 2023

Pour les C’s, un retour d’Embiid serait loin d’être une news réjouissante, surtout quand on connaît l’impact de Jojo dans le jeu et au scoring. Mais qu’importe, que ce soit face à Embiid, Batman ou Michel Drucker à l’intérieur, Boston doit s’imposer ce soir. Cela passe par de la continuité dans l’exécution et dans le jeu collectif. Lors du Game 1, on a vu de très bonnes choses notamment du côté des deux Jay : Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui ont compilé 62 points dont 39 pour Tatum.

On en attend aussi plus de Derrick White. Le guard des C’s, pourtant convaincant sur le début de cette campagne de Playoffs, a été totalement en dedans lors du Game 1 avec seulement 4 points et 3 passes, un +/- de -15 quand il était sur le parquet. Trop insuffisant à un poste si important, le petit trèfle doit se remettre au niveau et être bien plus impactant dans son apport dans le jeu. Il s’agira aussi d’éviter les mauvais choix en bout de money time, on a vu que ça a coûté cher au dernier match.

Le collectif de Boston a de la ressource et nul ne doute que les Trèfles feront tout pour sortir une grosse performance ce soir pour quitter le Garden à l’équilibre. Mais la possible présence de Joel Embiid pourrait changer la physionomie de cette rencontre et propulser Philly vers une nouvelle grosse victoire.

Dans tous les cas, ça va être chaud, ça va être beau, ça va être l’Est. Rendez-vous à 2h00 du matin pour vivre ce Game 2 entre Celtics et Sixers. Let’s GO.