Joel Embiid absent, James Harden a joué au patron pour les Sixers. Dans son monde, le guard de Philly a livré un match d’anthologie pour offrir la victoire aux siens dans le Game 1. Une performance de très grande classe.

Ces dernières années, on a eu tendance à répéter encore et encore à quel point James Harden pouvait disparaître dans les matchs importants en Playoffs. Que ce soit à Houston ou Philadelphie, la barbe avait malheureusement tendance à rater le match qu’il ne fallait pas. Ce soir, Harden a fermé les bouches de bien des personnes grâce à sa masterclass.

Embiid absent, le MVP 2018 se savait attendu et il a répondu présent de la meilleure des façons. Chaud dès le début de match, “Ramesse” a été le cauchemar de la défense de Boston. Jaylen Brown, Derrick White, Marcus Smart, du bon défenseur s’est pointé en face mais cela n’a pas suffi à refroidir l’ancien pyromane des Rockets. La feuille de stats donne le tournis : 45 points, 6 passes, 17/30 au tir, 7/14 de loin. C’est très fort et Harden se permet même d’égaler son record personnel de points en Playoffs.

Harden tonight: 45 PTS

6 AST

2 STL

7 3P Ties his playoff career high. pic.twitter.com/M1lDH2yvt2 — StatMuse (@statmuse) May 2, 2023

Ce qu’on retient surtout, c’est cette fin de match où il enchaine les énormes shoots (15 points dans le money time) pour garder les siens à proximité de Boston avant d’envoyer le coup de poignard qui crée un silence de cathédrale dans le TD Garden.

LE SHOOT MONUMENTAL DE HARDEN !!! 💀💀💀pic.twitter.com/Lxg7ChcYms — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Les conditions imposaient à Harden de sortir un énorme match et le scoreur a mis toute la Pennsylvanie sur ses épaules pour récupérer l’avantage du terrain. Impossible de demander un meilleur leader ce soir, parfait sur le terrain et aussi dans l’attitude après la rencontre en rappelant aux siens qu’il ne s’agit que du Game 1 et qu’il ne faut rien lâcher. Quelqu’un est en mission et le Larry O’Brien est l’objectif final. Avec des matchs comme celui-ci, Philly a clairement plus de chance d’y croire.