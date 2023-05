Portés par leur MVP, Nikola Jokic, les Nuggets font le break face aux Suns ! Victoire 97-87 derrière un super money time des joueurs des Rocheuses. Phoenix repart dans l’Arizona en étant mené 0-2.

Pour les stats maison de ce match, c’est par ici.

Victorieux avec la manière lors du Game 1, les Nuggets avaient l’espoir de capitaliser dès cette nuit pour mettre la tête des Suns sous l’eau. Cela n’aura pas été une partie de plaisir mais la mission a été remplie à la Ball Arena.

Au dernier match, c’était Jamal Murray qui avait brillé de mille feux, avec un gros step-up du collectif derrière. Pour ce Game 2, on a eu le droit à un show de Nikola Jokic (39 points, 16 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 17/30 au tir), tout simplement inarrêtable en seconde période et indispensable dans le money time pour faire la différence.

À ses côtés, un Aaron Gordon encore une fois très précieux des deux côtés du terrain, que ce soit au scoring ou pour gêner Kevin Durant en défense. On retient aussi la bonne fin de match de Kentavious Caldwell-Pope (14 points), qui a envoyé des tirs primés capitaux dans le dernier acte. Jamal Murray a lui passé une soirée très compliquée mais a il fait les actions qu’il fallait dans le money time pour soigner un peu sa copie.

Côté Phoenix, le grand bonhomme du soir s’appelait comme souvent Devin Booker (35 points, 14/29 au tir). Sur son nuage, Armani nous a sorti des shoots de l’espace et on a bien cru que les Suns allaient tabler là-dessus pour aller chercher l’avantage du terrain. Malheureusement pour les Cactus, la fin de match va tourner au cauchemar. Chris Paul sorti sur blessure, Kevin Durant bien maladroit, il ne restait plus grand monde pour seconder un Devin Booker énorme mais bien seul. En resserrant les rangs derrière et avec Nikola Jokic et KCP pour scorer de l’autre côté, Denver va dominer de la tête et des épaules ce dernier quart-temps. Phoenix a eu sa chance mais ne l’a pas saisie.

L’essentiel est assuré pour les Nuggets. Le plein est fait à domicile et maintenant l’idée est d’aller tenter d’en chercher une à l’extérieur pour potentiellement finir au Game 5 à la maison. Côté Suns, la pression est grande. Booker est l’arbre qui cache la forêt sur ce match mais derrière c’est trop compliqué. Impossible d’aller loin avec un banc aussi catastrophique (2 points…), Monty Williams va devoir trouver des solutions pour soutenir ses stars. Sans compter que Chris Paul n’est pas assuré d’être en tenue pour l’occasion..