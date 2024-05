Wolves – Nuggets (90-117) : Denver gifle Minnesota pour revenir à 2-1 !

Au terme d’une performance maitrisée et pleine d’autorité, les Denver Nuggets s’imposent 117-90 à Minnesota pour revenir à 2-1 dans la série. Le suspense est relancé !

Il n’y avait aucun calcul à faire pour les Denver Nuggets au moment d’entrer sur le parquet cette nuit. Une défaite signifiait quasiment l’élimination puisqu’aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a réussi à retourner un 0-3. Heureusement pour Michael Malone et les siens, ils n’auront pas à défier l’histoire pour tenter de passer au prochain tour.

Cette nuit, il n’y a pas eu de suspense, ou très peu tant Denver a dominé de tous les côtés une équipe de Minnesota qui, le temps d’un match, est retombé de son piédestal. Bien entrés dans leur match derrière un Jamal Murray hué par leur public mais enfin efficace, les Nuggets ont pris les commandes rapidement, pour ne plus les lâcher. Derrière une performance de premier plan des deux côtés du terrain, Denver a enfin joué comme un champion NBA en titre. Il aura fallu attendre 8 matchs dans ces Playoffs 2024 pour y arriver.

Mais la masterclass de cette nuit risque de redonner du baume au coeur des fans. Enfin, Denver a maitrisé son sujet de bout en bout. Enfin, Denver a ressemblé au rouleau compresseur qu’on voyait l’an passé. Les ingrédients sont toujours les mêmes : Nikola Jokic qui joue comme le triple MVP qu’il est (24 points, 14 rebonds, 9 passes, 3 contres et 3 interceptions), Jamal Murray en seconde lame (24 points), sans oublier les autres titulaires qui se mettent au niveau.

En face, Minnesota n’a pas su fermer les vannes comme lors des deux premiers matchs. Offensivement également, les Wolves ont paru sans idées. Certes, il y a un peu de maladresse et donc ça peut tourner mais les leaders n’ont pas évolué au même niveau que lors des derniers matchs. Karl-Anthony Towns n’a pesé qu’en première mi-temps. Rudy Gobert, pour son retour de “congé paternité” a connu un jour sans. Anthony Edwards a lui bien tenté de sonner la révolte au retour du break mais l’écart était bien trop énorme entre les deux équipes.

La fin de match se résume à un gros et long garbage time pour faire courir un peu les gars du bout du banc. Denver se rassure avec cette grosse victoire et met la pression sur Minnesota. En cas de nouveau succès ce dimanche, ce sont les Nuggets qui retrouveront l’avantage du terrain. Si les Wolves l’emportent, la franchise des Rocheuses se devra alors de remporter trois matchs de suite pour se qualifier.