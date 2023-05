C’était l’info importante de cette nuit : Joel Embiid est officiellement le MVP 2023 ! Si Jojo a fini en tête avec une belle avance, on remarque l’absence d’un nom bien connu, celui de LeBron James. Pour la première fois de sa carrière, le King n’a reçu aucun vote…

Au moment de commenter le détail des votes du MVP, on s’est vite fait plusieurs remarques. Déjà, Joel Embiid finit avec une avance importante, signe que la lutte pour le MVP était finalement plus une course en solitaire. On a aussi halluciné en voyant que quelqu’un n’avait pas mis Jokic Top 5. Au rayon des belles surprises, la présence de Shai Gilgeous-Alexander dans les cinq premiers, une récompense méritée pour sa magnifique saison avec le Thunder.

Le détail des votes pour le trophée de MVP saison 2022-23 : pic.twitter.com/dKmCutOYjK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Et à part ça, rien à signaler ? Mais une minute, où est LeBron James ? Parmi les 100 votants pour la statuette, aucun n’a voté pour LBJ cette saison. Si le King n’était pas considéré comme un favori pour la victoire, son absence du classement est un sacré événement. En 20 ans de carrière, c’est la première fois que la superstar n’a pas la moindre voix pour le MVP !

LeBron James did not receive a vote for NBA MVP this season. This is the first time in his NBA career he didn’t get a single vote for MVP. pic.twitter.com/tUosrsxCZO — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 2, 2023

Est-ce qu’on n’assisterait pas à un passage de témoin avec cette absence ? Pourtant, BronBron tournait encore à presque 29 points, 8 rebonds et 7 passes cette saison. Des stats qui en temps normal permettrait de se retrouver avec la crème de la crème de la Ligue. Oui mais voilà, LBJ a connu pas mal de pépins de santé cette année, ne jouant que 55 matchs de régulière (des absences qui risquent de poser encore plus problème avec la nouvelle règlementation sur les récompenses de saison). On peut aussi mentionner le fait que le bilan collectif des Lakers (7ème, 43 victoires pour 39 défaites) n’a pas non plus de quoi lui offrir des projecteurs supplémentaires, surtout que la première partie de saison a viré à la catastrophe.

Avec déjà 4 statuettes sur son étagère, on imagine aisément que King James a d’autres priorités et notamment d’aller faire un run cette saison en Playoffs. Avec la victoire de cette nuit face aux Warriors, les Lakers ont déjà récupéré l’avantage du terrain dans l’optique d’une qualification pour la Finale de Conférence. Et si le natif d’Akron oubliait le MVP avec un autre gros trophée en fin de saison ? On en est loin encore mais L.A. est dans les 8 derniers candidats, ça vaut le coup de rêver.

Source texte : ESPN