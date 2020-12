LeBron James a encore trouvé un moyen de marquer l’histoire : 1 000 matchs de suite à 10 points ou plus, bonne chance pour chercher ce record

Alors qu’il fêtait ses 36 ans hier sur le parquet de San Antonio, LeBron James s’est offert un petit cadeau sympathique. Non seulement les Lakers ont gagné, mais le King a également atteint la barre des… 1 000 matchs consécutifs à au moins 10 points en saison régulière. #Monstre.

Phénomène de longévité, de durabilité et de régularité, LeBron James détient une ribambelle de records NBA. Parmi eux, celui du plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins 10 points au compteur en saison régulière, le King dépassant Michael Jordan fin mars 2018 avec 867 rencontres de suite. Ce chiffre, il a continué à grimper depuis. Et cette nuit dans le Texas, où LeBron a porté les Lakers vers la victoire en terminant le game avec 26 points, 5 rebonds et 8 passes, il est donc devenu le premier joueur de l’histoire à enchaîner 1 000 matchs avec 10 points ou plus au compteur. Oui, mille matchs, c’est tout simplement hors-norme. Cette énorme série a commencé le 6 janvier 2007, avec 19 points pour BronBron lors d’une opposition entre les Cavaliers et les Nets. Lors de la rencontre précédente, LeBron avait terminé avec seulement huit points sur le parquet des Bucks. À l’époque, James était seulement dans sa quatrième saison NBA et venait d’avoir 22 piges. Aujourd’hui, le King a 36 ans et vient tout juste de commencer sa 18e campagne dans la Grande Ligue. Ça fait donc 14 années sans jamais passer sous la barre des 10 points en NBA, l’équivalent d’une grosse carrière au plus haut niveau, de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami.

Congrats to @KingJames on scoring 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/vUwuiWhqTh — NBA (@NBA) December 31, 2020

Comme dit au-dessus, cette série vaut uniquement pour les matchs de saison régulière. Certains fans de Michael Jordan ne manqueront pas de rappeler que LeBron est passé deux fois sous la barre des 10 points en Playoffs durant cette période (et durant sa carrière), la première fois lors des Finales NBA 2011 (8 points contre Dallas dans le Game 4) et la seconde en 2014, lors de la Finale de Conférence Est (7 points face aux Pacers dans le Game 5). MJ n’a lui jamais inscrit moins de 15 points dans un match de Playoffs, portant ainsi son total de matchs consécutifs à au moins 10 points à 1 041, Playoffs inclus. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en ce dernier jour de l’année 2020, on va éviter de rentrer dans un énième débat LeBron – Jojo, et juste apprécier la grandeur du King. Le fait qu’il soit encore là, quasiment deux décennies après son arrivée en grande pompe en NBA, et qu’il évolue toujours à un niveau de MVP, c’est juste énorme. Alors profitons bien du bonhomme, qui devrait encore faire monter sa streak bien comme il faut.

1 000 matchs de saison régulière de suite à au moins 10 points, rien à ajouter, la phrase est assez folle comme ça. Et quelque chose nous dit que ce record n’est pas prêt d’être battu.

Source texte : @NBA