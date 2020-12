NBA Top 10 : Drew Eubanks et DeMar DeRozan ont rappelé à Montrezl Harrell à quel point il est un traître en Californie

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur ……………………………………

#10 : on commence tranquille avec un petit LeBron des familles, parce que depuis 2003 un Top 10 sans LeBron James n’est pas un Top 10

#9 : Kevin Durant passe lobée pour Jarrett Allen, l’une des 150 manières pour les Nets de marquer un panier

#8 : Trae Young passe lobée pour John Collins, l’option n°1 des Hawks pour marquer un panier

#7 : Khris Middleton passe lobée pour Giannis Antetokounmpo, technique très sous-cotée des Bucks pour marquer un panier.

#6 : tiens, encore une raison d’être jaloux de Tyler Herro.

#5 : Drew Eubanks rappelle à Montrezl Harrell à quel point ça ne se fait pas de passer des Clippers aux Lakers.

#4 : premier pas à six mètres du cercle, deuxième à quatre, troisième à deux, et tomar de Giannis Antetokounmpo. Mais… attendez… troisième pas ? Oui oui, troisième pas.

#3 : LaMelo Ball a donc fait passer Bismack Biyombo pour un finisseur suprême de pick and roll. Finition en force sur la tête de Willie Cauley-Stein qui, au passage, ne mérite que ça pour l’ensemble de son œuvre.

#2 : Kendrick Nunn qui termine une contre-attaque en mettant Bobby Portis sur un poster, il y a donc 25 de QI en cumulé sur la même photo.

#1 : quelques secondes après que Drew Eubanks ait rappellé à Montrezl Harrell à quel point ça ne se fait pas de passer des Clippers aux Lakers, DeMar DeRozan rappelle à Montrezl Harrell à quel point ça ne se fait pas de passer des Clippers aux Lakers.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.