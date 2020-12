Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et les Clippers en mode réaction après la honte de dimanche passé

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Un career high à Boston, un All-Star Game à Brooklyn, une revanche à Miami, une bouillie à Dallas et un royal record à Los Angeles.

– Les rencontres de la nuit

Celtics – Grizzlies : 126-107

Nets – Hawks : 145-141

Heat – Bucks : 119-108

Mavericks – Hornets : 99-118

Spurs – Lakers : 107-121

Clippers – Blazers : 128-105

– Ce qu’il fallait retenir

Jaylen Brown a battu son record en carrière

Tacko Fall est entré en jeu

L’infirmerie des Grizzlies ferait sans doute les Playoffs à l’Est

Les Nets et les Hawks sont deux bonnes équipes de basket

Miami n’a pas tendu l’autre joue et s’est même vengé face aux Bucks

Luka Doncic et les Mavs ont été dégueulasses

Les Hornets en ont profité grâce à un superbe duo LaMelo Ball / Miles Bridges

LeBron James a tapé son 1000ème match consécutif à dix points, le soir de ses 36 ans

L’auteur de ce papier n’a pas mis plus de dix points dans un match depuis plus de deux ans

Wes Matthews a tapé un petit 6/6 du parking

L’auteur de ce papier n’a… bref

Les Clippers ont enchainé face aux Blazers, victoire de 23 points mais dans le contenu on était plus proche d’un +50

Kawhi Leonard et Paul George ont été monstrueusement propre

Nicolas Batum a encore été très bon

Damian Lillard a tapé un 0/8 du parking

Du coup, l’auteur de ce papier se sent moins seul

– Les moments forts

Tain le SON de la brique de DeAndre Jordan 😭😭😭 pic.twitter.com/ClBrrpwzc3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

Oh le SON de la brique de Caris LeVert 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/KWFnVnMQXi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

Jaylen Brown est inconscient. 26 points en 17 minutes

6/6 à trois-points pic.twitter.com/3Acvkwpxk1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

OHHHHHHHHH DOUBLE DOSE SUR MONTREZL HARRELL : EUBANKS + DEROZAN !!! pic.twitter.com/dHjpezRAat — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

– Moi : J’aimerais bien mettre 10 points dans un match en NBA – LeBron : pic.twitter.com/1vsK19skLP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

KYRIE IRVING SKURT SKURT pic.twitter.com/IE7bBXsVbE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

Et le plus important :

Bonjour. Aujourd’hui est le dernier jour de l’année 2020. On y est.

Vous y êtes. Si tu lis ce tweet, c’est que t’as slalomé cette année de merde et que t’as survécu à tout ce bordel. 👏 FÉLICITATIONS ! 👏 Profitez de ce jeudi, quoi que vous fassiez. C’est mérité. ❤️❤️❤️❤️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2020

– Le top pick en TTFL : Jaylen Brown

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI (ou patiente un peu)

– Le classement

– Le programme de ce soir

21h : Pacers-Cavs

23h : Wizards-Bulls

0h30 : Magic-Sixers

1h : Rockets-Kings

1h30 : Raptors-Knicks

2h : Thunder-Pelicans

3h : Jazz-Suns

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Un réveillon NBA avec sept matchs au programme, le premier qui ne vomit pas devant les matchs a gagné. On attend vos plus belles photos, ou pas.