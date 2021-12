LeBron James a officiellement passé la moitié de sa vie en NBA : 6 752 jours dans la Grande Ligue, ça fait bien 18 ans et demi

Le 30 décembre prochain, LeBron James va souffler ses 37 bougies. Sachant qu’il est arrivé en NBA à seulement 18 piges, le King a passé la moitié de sa vie sur les parquets de la Grande Ligue. Et c’est officiel depuis ce lundi 20 décembre 2021. La preuve en chiffres.

6 752 jours. Cela fait effectivement 6 752 jours que LeBron James est officiellement un joueur NBA. Vous pouvez calculer, on tombe bien sur ce total si on part du 26 juin 2003 – jour de la Draft du King – et qu’on s’arrête au 20 décembre 2021. Un total exactement similaire à celui qui comptabilise les jours depuis la naissance de BronBron le 30 décembre 1984 jusqu’au jour de la Draft NBA 2003. On remercie un certain Brady Klopfer de SB Nation pour cette stat – il faut le dire – un peu folle. Une stat qui a d’ailleurs tapé dans l’œil du principal intéressé, en mode emoji « visage hurlant de peur ». La moitié d’une vie sur les parquets, la preuve que « Ball is life » pour LeBron, arrivé en tant que prodige à 18 ans en NBA et aujourd’hui dans sa 19e saison dans la Grande Ligue. On ne va pas vous refaire la carrière du King mais s’il y a bien un chiffre qui symbolise à la fois la précocité et la longévité du Roi, c’est sans doute 6 752. Et dès demain, James basculera donc de l’autre côté, avec 6 753 jours en tant que joueur NBA. Crazyyyy.

Est-ce que d’autres joueurs ont réussi quelque chose de similaire par le passé ? On a sorti les calculettes pour voir si certaines légendes à la longévité exceptionnelle ont fait comme le King. Spoiler, la réponse est oui.

Dirk Nowitzki : 7 310 jours de sa naissance à la Draft NBA 1998, 7 595 jours en tant que joueur NBA (date de son dernier match)

7 310 jours de sa naissance à la Draft NBA 1998, 7 595 jours en tant que joueur NBA (date de son dernier match) Kobe Bryant : 6 517 jours de sa naissance à la Draft NBA 1996, 7 232 jours en tant que joueur NBA

6 517 jours de sa naissance à la Draft NBA 1996, 7 232 jours en tant que joueur NBA Vince Carter : 7 820 jours de sa naissance à la Draft NBA 1998, 7 932 jours en tant que joueur NBA

7 820 jours de sa naissance à la Draft NBA 1998, 7 932 jours en tant que joueur NBA Kevin Garnett : 6 949 jours de sa naissance à la Draft NBA 1998, 7 596 jours en tant que joueur NBA (date de la fin de saison 2015-16, KG ayant terminé à l’infirmerie)

Tous les mecs cités juste au-dessus ont réalisé au moins 20 saisons en NBA. Dans le lot, on a le recordman all-time du nombre de campagnes dans la Grande Ligue avec Vince Carter (22), ainsi que le recordman du nombre de saisons réalisées au sein d’une seule et unique franchise avec Dirk Nowitzki (21). À bientôt 37 balais, LeBron James est lui dans sa 19e saison aujourd’hui et quelque chose nous dit qu’il peut continuer encore un peu. Car même si son corps peut occasionnellement montrer quelques signes de fatigue, le King tourne encore pas loin des 26-7-7 avec les Lakers cette année. Autant dire qu’il n’en a pas encore fini le bonhomme…

Véritable référence en matière de longévité et de durabilité, LeBron James fait désormais partie de ceux qui ont – à un moment donné – passé la moitié de leur vie en NBA. Prochain objectif ? Attendre que son fils Bronny le rejoigne sur les parquets, histoire de boucler la boucle !

Source texte : SB Nation