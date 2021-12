Programme NBA : Joel Embiid rend visite aux Celtics à 1h30, reste à voir s’il fera mieux que son 3/17 de la dernière fois

Si le COVID est actuellement en train de s’incruster un peu partout en NBA, la saison continue tant bien que mal et ce soir, on a six matchs au programme dont un Celtics – Sixers qui devrait nous offrir quelques émotions. Une affiche qui oppose deux rivaux historiques avec des stars sur le terrain (enfin espérons), on prend !

# LE PROGRAMME DU LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021

1h30 : Celtics – Sixers (sur beIN Sports 1)

Celtics – Sixers 2h : Bulls – Rockets

Bulls – Rockets 2h : Grizzlies – Thunder

Grizzlies – Thunder 3h : Jazz – Hornets

Jazz – Hornets 4h : Warriors – Kings

Warriors – Kings 4h30 : Clippers – Spurs (sur beIN Sports 4)

Clippers – Spurs Raptors – Magic : reporté

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Sixers (1h30) : il se passe toujours quelque chose lors des oppositions entre Boston et Philadelphie. Dernier exemple en date, le match il y a trois semaines au TD Garden, quand les Celtics ont fini par l’emporter sur le magnifique score de 88-87 après un ultime block de Robert Williams III sur Georges Niang. Dans cette rencontre, Joel Embiid était particulièrement dans le dur : 18 rebonds certes (avec 6 passes, 2 interceptions et 3 contres), mais seulement 13 points au total à… 3/17 au tir. On attend donc un Jojo revanchard ce soir, même si sa cheville gauche siffle un peu en ce moment et qu’il est théoriquement questionable. Pour info, cela fait depuis le 16 décembre qu’Embiid et ses copains n’ont pas foulé un parquet, eux qui ont vu leur rencontre de dimanche face aux Pelicans être reportée suite à une accumulation de forfaits liée à la fois aux blessures et au COVID. Côté Celtics, la liste des absents est également très longue (Al Horford notamment, mais aussi Grant Williams…) et Jayson Tatum est même incertain pour une douleur à la cheville. Tiens, on se demande presque si la rencontre ne va pas être reportée dans les heures à venir…

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

DeMar DeRozan a repris du service, et c’est désormais Houston qui pourrait prendre tarif.

Grizzlies – Thunder, vous vous rappelez la dernière fois ? #PlusGrosBlowoutAllTime #73

Le Jazz reste sur deux défaites à la maison contre San Antonio et Washington. Jamais deux sans trois ou grosse fessée à venir pour les Hornets ?

Après avoir laissé la victoire aux Raptors ce week-end, les Warriors de Stephen Curry vont se lâcher sur les Kings ce soir.

Clippers – Spurs pour finir la night, c’est pas ce qu’on peut appeler un finish en apothéose mais on sera devant.

Malgré le climat COVID actuel, on va quand même essayer d’apprécier ce que nous propose la NBA ce soir. Parce que de toute façon, y’a pas le choix. Préparez le café, vous en aurez besoin.