Diandra Tchatchouang feat Camino Mañana et TrashTalk : ses engagements et actions hors des parquets, une grande ailière et une grande dame

En train de devenir un rendez-vous incontournable de nos matinées, le Camino Mañana accueillait Diandra Tchatchouang ce mercredi matin et TrashTalk a eu la chance de participer à l’émission. Environ 80 minutes de discussion qui furent l’occasion idéale pour aborder la carrière de Diandra ainsi que les actions et engagements qu’elle porte en dehors des parquets depuis des années. Un gros programme avec, en introduction, un retour sur la nuit que Stephen Curry (et son immense record) venait de nous faire passer.

Car inévitablement, l’émission s’est lancée sur un échange autour du meneur des Golden State Warriors qui vient de devenir le shooteur à trois points le plus prolifique de tous les temps. Il s’agit ici de chiffres et du fait que Curry a dépassé le légendaire Ray Allen. Des chiffres qui viennent matérialiser ce qui était déjà clair dans la tête de beaucoup de fans et d’observateurs : Stephen Curry est bien le meilleur, le plus incroyable, shooteur de l’histoire. Le voir être ainsi reconnue et fêté (Ray Allen et Reggie Miller présents) dans cet écrin bouillant du Madison Square Garden nous a fait encore plus réaliser à quel point Curry a révolutionné le jeu…

La discussion s’est vite tournée vers la carrière et même un peu la vie de Diandra Tchatchouang. Joueuse de Montpellier, passée par Bourges, et membre de l’Equipe de France avec laquelle elle a remporté quatre médailles d’argent européennes et une médaille de de Bronze olympique à Tokyo l’été dernier, Diandra nous a raconté son parcours de basketteuse et notamment comment elle est passée, à 18 ans, de l’INSEP à l’Université du Maryland avec les différences qu’elle a pu constatées. S’entraîner avec Kevin Durant, ça doit faire quelques changements, oui. C’est aussi là, aux Etats-Unis, que l’envie lui est venue de s’engager dans des causes qu’elle juge importantes et de mettre en place des actions. Elle nous explique comment l’événement 100% féminin « Take your shot » est né en Seine Saint Denis, en quoi il permet de sensibiliser des jeunes filles à la pratique du basket et à les inspirer en les faisant rencontrer des personnalités féminines, et en quoi le soutien de l’association Rise up et d’une marque comme Nike est essentiel pour pouvoir mener à bien des projets d’une telle envergure.

L’idée étant d’encourager et soutenir les plus jeunes à continuer leurs études à travers ces actions, il sera aussi question de « Study Hall », un autre projet, plus orienté vers le maintien dans le cadre scolaire de certains jeunes qui pourraient être amenés à décrocher par manque d’encadrement. Nous reviendrons aussi sur la dernière vidéo de la série FM Broadcast dans le cadre du projet Future Mouvement de Nike. Une vidéo dans laquelle Diandra a eu l’occasion d’expliquer pourquoi les sportifs doivent être « More Than An Athlete », un concept largement mis en avant par beaucoup de professionnels dont LeBron James, que Diandra n’hésite pas à citer en tant que modèle.

Faire des actions qui servent la communauté, éduquer les plus jeunes, les pousser sans leur donner de faux espoirs mais aussi anticiper l’après carrière pour les sportifs pro, qui devront savoir faire autre chose que s’entraîner à performer dès la fin de leur carrière. Voici les grands axes portés par Diandra Tchatchouang à travers ses actions et les projets sur lesquels elle s’engage. De quoi faire une émission tout aussi passionnante qu’enrichissante car il ne s’agit pas que du monde du sport, il s’agit de contribuer dans notre société en général.

