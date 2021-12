Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur Stephen Curry qui s’amuse face aux Kings

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 20 décembre, c’est un programme sympathique que nous offre la NBA avec six matchs au menu, et ce malgré le COVID. Cela nous donne pas mal d’opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Celtics (1,71) – Sixers (2,40)

02h00 : Bulls (1,38) – Rockets (3,55)

02h00 : Grizzlies (1,24) – Thunder (4,85)

03h00 : Jazz (1,14) – Hornets (6,80)

04h00 : Warriors (1,13) – Kings (7,40)

04h30 : Clippers (1,59) – Spurs (2,70)

Magic – Raptors : reporté

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry réalise une performance points – passes de minimum 39 face aux Kings (1,80) : la pression du record passée, Stephen Curry a regagné en sérénité et sa dernière performance face aux Celtics le prouve : 30 points, 5 rebonds, 4 passes et des paniers marqués à l’aveugle, bref Steph refait du Steph. Certes, l’adresse globale au tir n’est pas encore totalement revenue (37,4% au shoot en décembre, 36,5% à 3-points) mais contre les Kings ce soir, on voit bien Curry faire du sale. Déjà parce que les Kings sont parfaits dans le rôle de victimes, mais aussi parce que le sniper des Warriors a bien pu se reposer ce week-end. En effet, Steph n’a pas joué à Toronto samedi et sera donc bien frais pour affronter Sacramento ce lundi. L’objectif : arriver à 39 en totalisant les points et les passes décisives. Jouable non ?

Le combiné à tenter

Les Bulls l’emportent contre les Rockets et les Clippers gagnent face aux Spurs (2,18) : vainqueurs des Lakers dimanche, les Bulls reviennent sur leur parquet dès ce soir. Un back-to-back, ce n’est jamais facile mais ils devraient pouvoir prendre le dessus sur des Rockets inférieurs sur le papier. Chicago a récupéré une partie de son effectif après l’accumulation des cas COVID, et DeMar DeRozan est déjà hyper chaud ! Avec ça, on voit bien un succès des Clippers, qui vont affronter une équipe de San Antonio venant tout juste de tomber à Sacramento hier. Les Californiens devraient donc être plus en forme que les Texans, et Paul George pourrait faire son retour après cinq matchs d’absence. Au global, la cote du combiné est de 2,18. Plutôt intéressant.

Une petite folie pour finir ?

Mike Conley marque minimum 20 points contre les Hornets (4,00) : c’est simple, les Hornets ont tout simplement la pire défense de la NBA à l’heure de ces lignes. Une défense contre laquelle Mike Conley peut bien s’amuser. Quand on a vu la cote à 4,00 pour 20 points, on a tout de suite voulu vous la partager. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

