Le pari NBA du jour : 255€ à gagner en misant sur un Stephen Curry qui fait du… Stephen Curry face au Heat

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 17 février, on a droit à un gros programme avec pas moins de dix matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (2,65) – Knicks (1,58)

01h30 : Sixers (1,18) – Rockets (5,75)

01h30 : Celtics (1,72) – Hawks (2,35)

02h00 : Wizards (2,45) – Nuggets (1,68)

02h00 : Bulls (1,72) – Pistons (2,35)

02h00 : Wolves (2,90) – Pacers (1,50)

03h00 : Pelicans (1,72) – Blazers (2,35)

03h00 : Grizzlies (1,38) – Thunder (3,50)

04h00 : Clippers (2,40) – Jazz (1,67)

04h00 : Warriors (1,90) – Heat (2,10)

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry marque au moins 30 points contre le Heat (1,70) : ça vous dit de miser sur l’un des joueurs les plus chauds de la NBA ? C’est simple, Stephen Curry évolue sur une autre planète actuellement. Scorer 30 points dans un match, c’est de l’eau pour lui, comme le montre sa moyenne de 36,3 pions sur le mois de février ! Dans une rencontre qui devrait être serrée et compétitive entre les Warriors et le Heat, y’a quand même de bonnes chances pour que Curry atteigne une nouvelle fois la trentaine, surtout avec un Draymond Green en mode distributeur automatique en ce moment. La cote à 1,70 n’est pas énorme, mais pour un pari qui s’annonce relativement safe, c’est pas mal comme base. Vous pouvez même tenter un combiné avec si vous le sentez bien.

Le combiné à tenter

Le Jazz gagne chez les Clippers et les Sixers battent les Rockets (1,97) : combiné simple aujourd’hui mais potentiellement efficace, avec d’un côté une victoire du Jazz à Los Angeles et de l’autre un succès des Sixers à la maison contre les Rockets. En feu depuis plusieurs semaines, Utah semble tout simplement inarrêtable, peu importe la salle, peu importe la ville, peu importe l’absence de Mike Conley. Rudy Gobert et ses copains vont tenter de remporter un 20e succès en 21 matchs face à une équipe des Clippers actuellement privée de ses meilleurs joueurs. Paul George sera une nouvelle fois absent, Nicolas Batum également, et Kawhi Leonard pourrait également rater le match. Les Clips restent une équipe compétitive mais face à ce Jazz-là, ça s’annonce compliqué. Dans l’autre rencontre, les Sixers vont tenter de retrouver le goût de la victoire contre une équipe de Houston perdue depuis la blessure de Christian Wood (six défaites de suite). Les Rockets sont plutôt décimés (Eric Gordon, Victor Oladipo et P.J. Tucker pourraient tous être absents) et Philly voudra remettre les pendules à l’heure après trois défaites de suite. Les Sixers – toujours premiers de l’Est – pourront compter sur un Joel Embiid revigoré, lui qui devrait faire son retour après un match d’absence.

Une petite folie pour finir ?

Les Blazers gagnent chez les Pelicans (2,35) : vu le niveau de Damian Lillard actuellement, vous pouvez tenter Portland tous les jours, peu importe si l’équipe de l’Oregon est en back-to-back. Pour faire court, le mec refuse de laisser son équipe perdre dans le money time.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

