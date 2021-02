Blake Griffin : clap de fin à Detroit, quelle suite pour sa carrière…? Apéro TrashTalk

Blake Griffin et Detroit, ça semble bel et bien terminé. Comme Andre Drummond avec les Cavaliers, Blakounet va rester sur la touche en attendant de trouver potentiellement un partenaire pour un échange. Alors forcément, fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk.

Blake Griffin a probablement joué son dernier match avec les Pistons. Alors que la trade deadline est dans un peu plus d’un mois, le joueur ne rentre plus dans les plans de la franchise de Detroit et cette dernière va essayer de trouver une porte de sortie avec son joueur, d’abord via un trade potentiel et sinon à travers un éventuel buyout. Vu le contrat de Griffin (salaire de 36 millions cette saison et player option à 39 millions pour l’année prochaine) et surtout son faible niveau actuel, ça risque d’être compliqué de trouver un partenaire de trade et on se pose pas mal de questions par rapport à son avenir dans la Ligue. Peut-il toujours aider une équipe ? Son physique est-il en train de le lâcher complètement ? Peut-il se réinventer et montrer qu’il n’est pas cramé ? On met tout ça sur la table pour une grande discussion d’une demi-heure.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !