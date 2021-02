Preview de la soirée NBA : le plus dur sera de comprendre quels matchs se jouent et quels matchs ne se jouent pas

On espère que vous avez bien pu démarrer la semaine et si jamais ce n’est pas le cas, on devrait avoir de quoi vous remonter un peu le moral avec le programme bien sympa et bien chargé de la nuit NBA à venir. Vingt équipes seront sur les parquets pour se livrer bataille cette nuit, mais avant un duel de darons entre les Clippers et le Jazz, tentons d’abord de vous éclairer sur le programme :

Pas de Hornets-Bulls ni de Mavericks-Pistons initialement prévus mais plutôt un… Bulls-Pistons à la place, pourquoi pas, et pas de Cavaliers-Spurs ce soir, un match remplacé par… rien du tout. C’est pas la mer à comprendre mais il fallait au moins le mentionner.

1h00 : Magic – Knicks : les Knicks se déplacent à Orlando pour aller chercher une quatrième victoire de suite, ce qui serait leur plus grosse série de win depuis huit ans cette saison. Julius Randle, 44 points dimanche soir, sera attendu. Le Magic, qui n’a remporté que deux de ses dix dernières rencontres, essayera pour sa part de sortir un peu la tête de l’eau, eux qui viennent par ailleurs de perdre Cole Anthony jusqu’au All-Star Break pour une fracture à la côte…

1h30 : Sixers – Rockets : sur une série de trois défaites de suite, leur pire streak cette saison, les Sixers auront l’occasion de renouer avec la victoire avec la réception de l’une des équipes les plus en difficultés en ce moment : les Rockets. Pour leur part sur une série de six défaites consécutives, Houston souffre depuis la blessure de Christian Wood et face à la meilleure équipe de l’Est et la meilleure équipe de la Ligue à domicile il faudra être coriace pour repartir de Philadelphie avec la win.

1h30 : Celtics – Hawks : après plusieurs défaites, les Celtics ont finalement remporté un match de basket, hier face aux Nuggets. En back-to-back, ils recevront des Hawks en grande difficulté. Sur une série de quatre défaites consécutives, Atlanta est actuellement onzième de l’Est et leur manque de régularité les empêchent pour l’instant de devenir une équipe de Playoffs indiscutable.

2h00 : Wizards – Nuggets : en plein road trip à l’Est, Denver a besoin de victoire et avec seulement cinq wins sur leur dix dernières rencontres, ils sont 7e à l’Ouest, loin de là où on les attendait et malgré un Jokic en mode MVP. Surtout ils se rendront à Washington face à des Wizards qui ont repris des couleurs et qui auront l’occasion d’enchaîner une troisième victoire de suite, ce qui serait une première cette saison.

2h00 : Bulls – Pistons : Detroit se rendra finalement à Chicago après le report de leur rencontre face aux Mavs pour cause d’extrêmes conditions météorologiques, dans un match qui avait déjà… été reporté à cause du Covid. Face aux Bulls, les Pistons essayeront de décrocher une troisième victoire de suite afin de se rapprocher du Magic et des Cavs, en grande difficulté en ce moment. À suivre le match de Saddiq Bey qui sort d’une semaine en feu total et qui lui a valu tout récemment d’être élu joueur de la semaine à l’Est.

2h00 : Timberwolves – Pacers : duel entre deux équipes qui ont perdu sept de leurs dix derniers matchs. Même si leur situation n’est pas la même, Wolves et Pacers ont besoin de gagner pour (re)gagner confiance. Des Wolves qui ne peuvent jamais être tranquille puisqu’ils viennent de perdre D’Angelo Russell pour un mois minimum.

3h00 : Pelicans – Trail Blazers : malgré une liste d’absents aussi longue que les tirs à 3-points de Damian Lillard, les Blazers sont sur une série de cinq victoires de suite et font le taf pour rester proche du Top 4 à l’Ouest. Les Pels, toujours dans le ventre mou et à la porte du Top 10, ont besoin de victoires pour se rapprocher des places qualificatives pour les Playoffs. Match offensif en vue, et c’est un euphémisme.

3h00 : Grizzlies – Thunder : même dans la défaite, le Thunder continue d’impressionner. Revenu hier d’un déficit de 20 points, OKC s’est tout de même incliné face aux Blazers mais dieu que cette équipe est relou à jouer. Les Grizzlies, encore battus par les Pels hier soir, devront se reprendre en back-to-back pour rester proche du bilan équilibré.

4h00 : Warriors – Heat : les Warriors d’un Stephen Curry en feu total reçoivent le Miami Heat qui vient de perdre face à des Clippers sans leurs stars. Curry, qui tourne à 36,3 points à 58% au tir et 50% de loin sur le mois de février, est en confiance totale et personne ne semble en mesure de l’arrêter. Son duel avec Jimmy Butler sera particulièrement intéressant à analyser, surtout si c’est Jimmy qui se charge de lui en défense.

4h00 : Clippers – Jazz : LA rencontre de la nuit avec le troisième de l’Ouest qui reçoit le premier et tout simplement la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de saison. Quatre victoires de suite côté Clippers, dont une dernière face au Heat et sans Kawhi Leonard, Paul George ni Nicolas Batum. Le groupe vit bien mais recevra donc cette nuit l’équipe du moment, le Jazz, qui est sur une série de huit victoires de suite et qui n’a perdu qu’une rencontre sur les vingt dernières… Match immanquable donc et gros test pour les Clippers qui, à part face au Lakers en opening night, ont souvent perdu face aux gros cette saison, dont le Jazz le 1er janvier dernier.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !