Preview de la soirée NBA : quatre matchs à partir de 22h, ça laisse le temps de voir Neymar faire de la magie

Oh la soirée d’hier, dingue de chez dingue ! Damian Lillard qui fout le feu à Disney World, Giannis Antetokounmpo qui dédicace Zizou en envoyant un coup de boule dans la ganache de Moe Wagner, magique quoi. Ce soir, c’est une soirée un peu plus posée et à l’enjeu moindre qui nous attend, l’occasion de se reprendre un rythme cardiaque normal avant la folle nuit de demain et le début des choses sérieuses dès samedi avec le Game 1 du play-in tournament.

Bon, on ne va pas faire comme si on ne savait pas : Atalanta – PSG à 21h, c’est au tour des footballeurs de montrer qu’avec les pieds, on peut aussi faire des prouesses quand on possède un ballon. Allez, on dédicace Paris et on leur souhaite le meilleur match possible, mais nous on reste bien ce soir dans notre domaine d’expertise, c’est-à-dire la balle orange. La NBA pense fort à nous, car les hostilités ne démarrent que tard chez Mickey ce soir. C’est ainsi un Rockets – Pacers qui ouvre la soirée basket à 22h, pour un match qui devrait être placé sous le signe du repos : si vous voulez vous finir la soirée Ligue des Champions, c’est tout à fait possible hein. Pas question pour les deux équipes de flinguer un joueur clé avant le début des Playoffs. On enchaîne avec Sixers – Raptors à minuit et demi, et là encore on devrait assister à une belle partie entre joueurs remplaçants, d’autant plus qu’à Philly, Jojo Embiid et Ben Simmons ne seront pas sur le terrain du tout. Allez, il est déjà 2h, et pour ce Thunder – Heat, vous serez déjà probablement en train de pioncer. Pour les craqués de panier-balle, il se peut que ça joue un peu, car Shai Gilgeous-Alexander est bien trop énergique et jeune pour déjà commencer à se reposer, contrairement à nous tiens. En face, ça fera certainement mine de défendre, mais ça risque pas de casser trois pattes à un canard non plus. Enfin, pour plier cette petite nuit basket, ce sont les Nuggets qui se frotteront aux dieux du load management, comprendre les Clippers, à 3h du matin. Allez, on serait même pas étonnés d’apprendre que Paul George et Kawhi Leonard soient absents pour pouvoir profiter des mojitos à la piscine. Fin de soirée, on file au lit, si ce n’est pas déjà le cas bien sûr.

À la vue des affiches et des enjeux des équipes de ce soir, ça ne devrait pas être aussi électrique et enflammé qu’hier, malgré le fait que certaines grosses équipes jouent ce soir. Enfin ça, c’est si Neymar ne nous plante pas un triplé à 21h hein…

