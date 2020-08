TrashTalk Fantasy League : James Harden n’a pas eu besoin de la VAR pour faire 83, toi aussi apprends la géo avec la TTFL

La TrashTalk Fantasy League c’est reparti, et avec elle son lot d’embardées matinales et, parfois, de satisfactions emplies de fierté. Une vingtaine de jours pour boucler cette « drôle » de saison régulière, et si pour certains l’exercice servira à se chauffer avant une nouvelle compétition en Playoffs, pour d’autre c’est carrément la gagne qu’il faut aller chercher. La gagne au général, la gagne en équipe, la gagne, la gagne, la gagne.

Pour rappel, les scores seront mis à jour aux alentours de 9h30, et de nombreux joueurs se connectent donc merci de bien vouloir rester patients. Cependant, cette patience peut être nourrie par la lecture des scores ci-dessous, un résumé savoureux de ce qu’il y a eu de mieux et de pire en TTFL cette nuit.

# Ils ont cartonné

– James Harden : 83 points

– Tyler Herro : 50 points

– Kawhi Leonard : 41 points

# Ils ont fait le boulot

– Jerami Grant : 39 points

– Tobias Harris et Darius Bazley : 38 points

– Nikola Jokic et Furkan Korkmaz : 37 points

– Lou Williams et Paul George : 36 points

– Chris Boucher : 35 points

– Ivica Zubac et Myles Turner : 34 points

– Justin Holiday, Duncan Robinson et Doug McDermott : 32 points

# Ils doivent mieux faire

– Goran Dragic : 28 points

– Kyle Lowry et Shai Gilgeous-Alexander : 27 points

– Pascal Siakam : 21 points

– Chris Paul : 18 points

– Al Horford : 17 points

– Jamal Murray : 16 points

– Jimmy Butler : 15 points

– Danilo Gallinari : 13 points

– Bam Adebayo : 12 points

– Joel Embiid : 11 points

– Victor Oladipo : 4 points

– Russell Westbrook et T.J. Warren : 0 point

# Le programme de ce soir