La course aux Playoffs : sept des huit séries du premier tour sont connues, à vos brackets !

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Pacers et Thunder : deux équipes surprises à ce niveau-là de la compétition, deux équipes qui valident donc leur place à la quatrième ou cinquième place de leur conférence. Si vous avez posé un billet en début de saison, vous venez de gagner une semaine de thalasso gratos.

Mauvaise opération du jour – Sixers : une fin de saison très bizarre pour Philly. Résultats déceva,ts, blessures des cadres de l’équipe… et une défaite de plus qui envoie officiellement les hommes de Brett Brown face aux Celtics au premier tour. Vu la forme actuelle n’importe quelle match-up s’annonce corsée, mais disons que les C’s d’entrée de jeu… ça risque de grincer.

Les affiches du soir

Celtics – Wizards

Lakers – Kings

Grizzlies – Bucks

Suns – Mavericks

Jazz – Spurs

Nets – Blazers

Magic – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers