D’Angelo Russell va se faire opérer : quatre à six semaines d’indisponibilité, les Wolves ne pourront donc jamais être heureux

Absent depuis trois rencontres, D’Angelo Russell va finalement passer sur le billard pour se faire opérer du genou. Les Wolves ont annoncé que l’opération se déroulera mercredi et que le meneur sera absent pour plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour Minnesota, quelques jours après avoir récupéré la star Karl-Anthony Towns.

Quand ça veut pas, ça veut pas… La saison noire des Wolves continue avec l’annonce de l’opération de D’Angelo Russell, qui l’éloignera des parquets pour une durée allant de quatre à six semaines d’après ESPN. Déjà absent les trois dernières rencontres, Russell doit passer sur le billard pour retirer des bouts d’os et de cartilages qui le gênent dans son genou gauche. Pour rappel, DLo avait déjà subi une opération à ce niveau-là en début de campagne 2017-18 lors de sa première année avec les Nets. Pour sa première saison complète avec les Wolves, l’ancien Laker tourne à 19,3 points, 5,1 passes décisives à 42,6% au tir et 39,9% du parking. Pas de bol donc pour les Loups, qui une semaine après avoir récupéré Karl-Anthony Towns – absent pendant 13 rencontres à cause du COVID – vont perdre de nouveau un de leurs joueurs majeurs.

ESPN Sources: Minnesota Timberwolves guard D’Angelo Russell will undergo arthroscopic surgery to remove a loose body in his left knee and is expected to miss four-to-six weeks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021

Le duo Towns-Russell, assemblé à prix fort l’année dernière, n’a pas eu l’occasion de s’exprimer pour l’instant. Depuis son arrivée dans le Minnesota, D’Angelo Russell n’a joué que… cinq matchs avec KAT. Oui oui, cinq. Un l’année dernière avant la suspension de la saison et quatre cette année avant que Towns ne soit obligé de filer en quarantaine pour avoir contracté le COVID. Vraiment pas top pour le développement du duo mais aussi de l’équipe en général, qui souffre d’un cruel manque de repères depuis le début de la saison. Quasi jamais au complet, les Wolves galèrent : 7 victoires pour 21 défaites, le pire bilan de la Ligue et une place au play-in tournament qui semble déjà inaccessible. Vous direz que la blessure de Russell est l’occasion pour Minnesota de se mettre à tanker pour récupérer le meilleur pick possible et repartir de l’avant l’année prochaine. Sauf que, lors du trade de Russell vers les Wolves, les Warriors ont récupéré Andrew Wiggins ainsi qu’un pick du premier tour de Draft 2021 protégé top 3. Tanker veut ainsi dire que si les Loups héritent du quatrième choix de la Draft, celui-ci ira directement à San Francisco histoire de conclure une saison de la lose ultime. En attendant le retour de Russell, Ricky Rubio devrait continuer à commencer dans le cinq de départ avec Malik Beasley et Anthony Edwards à ses côtés. Jarrett Culver, absent depuis presque un mois, est par ailleurs sur le retour puisqu’il a été autorisé à reprendre les entraînements et pourrait être disponible dès la semaine prochaine.

Russell va devoir être opéré et la saison claquée des Wolves connaît donc un nouveau chapitre pas très reluisant. KAT continuera à jouer sans son copain et on se demande à quel moment les deux pourront enchaîner les matchs ensemble à Minneapolis.

Source texte : ESPN