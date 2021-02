NBA Top 10 : Ja Morant prouve une nouvelle fois qu’il a de la dynamite dans les jambes, les Pels n’ont rien pu faire

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un condensé sympathique dans lequel on retrouve notamment du Zion Williamson et du Ja Morant, qui ont partagé le même parquet cette nuit.

#10 : si Alex Caruso est dans le Top 10 des votes pour les guards de l’Ouest, ce n’est pas pour rien (lol). Chasedown block face aux Wolves, quel athlète !

#9 : en numéro 9, Karl-Anthony Towns fait décoller Montrezl Harrell pour terminer avec un dunk tranquilou.

#8 : on retrouve Montrezl, cette fois-ci dans le bon rôle avec un gros dunk sur la raquette des Wolves.

#7 : Zion Williamson cartonne pas mal en ce moment, et les cercles souffrent beaucoup.

#6 : Jayson Tatum a beau être l’un des joueurs les plus élégants de la NBA, il peut aussi se salir les mains en se jetant au sol pour arracher un ballon puis servir son copain Jaylen Brown.

#5 : Al Horford pensait que la voie vers le cercle était ouverte. Puis Robert Covington est arrivé.

#4 : on reste dans le même match, avec un grand poster signé Nassir… Little.

#3 : on reste encore dans le même match, et c’est Lu Dort qui régale.

#2 : Giannis Antetokounmpo a mangé des côtes de Dino coupées par Chris Boucher.

#1 : quand Ja Morant décolle, ça termine en numéro 1 du Top 10.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.