Preview de la soirée NBA : Hawks et Sixers veulent passer la seconde, les Suns peuvent eux déjà prendre l’autoroute des Finales de Conférence

On aime tous ces soirées-là, jusqu’à l’aube, on les aime jusqu’à l’aube baby. De douces paroles datant de l’année 2000 signées Yannick, et qui prévoyaient bien évidemment une nuit endiablée passée devant Hawks – Sixers et Nuggets – Suns. Mais ces deux Game 3 seront-ils dans la vibe ?

Le tableau des #NBAPlayoffs 🤔 Qui voyez-vous accéder aux 2 Finales de Conférences? Cette nuit ⤵

PHI/ATL | Game 3, 1H30

PHX/DEN | Game 3, 4H00 En DIRECT avec beIN SPORTS & le NBA League Pass #ThatsGame pic.twitter.com/QOz0fkBwek — NBA France (@NBAFRANCE) June 11, 2021

1h30 : Hawks – Sixers (1-1) : on le sait, l’un des gros facteurs X de cette série est le genou de Joel Embiid, qui pour l’instant tient le choc comme en attestent les grosses perfs du bonhomme. Justement, Jojo est placé sur la liste des incertains pour ce soir, et cela pourrait donc inverser la tendance du dernier match où les Sixers s’étaient imposés avec leur pivot camerounais en mode Boa constricteur à 40 points. Le staff médical de Philadelphie va devoir faire un choix sur la préservation ou non de Jojo, car attention à l’aggravation de la blessure (cc Anthony Davis). On serait tout de même surpris de ne pas le voir sur le parquet vu l’enjeu du match de ce soir mais sait-on jamais. Pour les Hawks, toujours pas de Cam Reddish et pas de De’Andre Hunter non plus, lui qui est out pour le reste des Playoffs. Mais Trae Young sera lui bien présent pour tenter de reprendre son festival après un Game 2 compliqué à Philly. Devant son public, Atlanta a l’occasion de mettre une grosse pression sur les Sixers ou de se retrouver… sous pression pour le quatrième match. Vous l’avez compris, cette balle de 2-1 sera encore plus importante qu’à Roland-Garros.

4h : Nuggets – Suns (0-2) : il paraît qu’une série n’a pas vraiment commencé tant qu’une équipe n’a pas gagné un match à l’extérieur. Les Suns ont donc l’occasion de commencer cette série ou plutôt de la boucler puisqu’il y aurait 3-0 en cas de nouvelle victoire dans la Mile High City. Et on sait qu’à 3-0, c’est pratiquement mort. Le break a été fait par les Suns à la maison, les Nuggets ont deux matchs chez eux pour s’en remettre et montrer qu’ils ont du cœur à leur coach Michael Malone. Peuvent-ils réagir avec leur roster diminué ? Certes Will Barton a retrouvé les terrains mais Michael Porter Jr. semble avoir un peu bobo au dos. Pas top ça. En tout cas il faudra aider le MVP Nikola Jokic et couper les caviars de Chris Paul, qui reste sur 26 assists pour seulement… un ballon perdu sur les deux premiers matchs de la série. #PointGod

Euro 2020 ou pas, la nuit sera de courte durée de notre côté avec de jolis Game 3 qui nous attendent. Préparez le café, les chocapics et le sandwich au thon (rien ne va ensemble évidemment) et affalez-vous délicatement dans votre lit, votre canapé ou votre pouf pour profiter.