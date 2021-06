Nike KD 14 Mural : la paire psychédélique qui risque de faire délirer tes adversaires

Nouveau coloris plutôt démentiel pour Kevin Durant qui espère aller jusqu’en Finales NBA avec cette paire au bout des pieds. La Nike KD 14 Mural est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Un peu plus tôt ce mois-ci, nous avions présenté la collaboration de Slenderman avec son coéquipier et copain Kyrie Irving : les Nike Kyrie 7 Weatherman et KD 14 Dream. Chacun avait gardé son modèle de pompes en prenant le coloris d’une ancienne chaussure de l’autre pour un résultat stylé et original. En voyant le nouveau coloris psychédélique des shoes du double MVP des Finales, on se dit qu’il s’est encore bien inspiré de l’esprit de Kyrie… Les chaussures hallucinogènes reflètent bien de ce que nous inspire Durantula : on n’en revient pas quand on le voit pull-up avec ses longs bras qui se plient par-dessus la tête de son défenseur, le corps en arrière, le ballon qui rentre – presque – toujours dedans. En plus de légèrement hypnotiser ses adversaires, la Nike KD 14 Mural est très bien équipée : elle fait perdre 30 kilos et rallonge les bras de 60 centimètres pour ressembler au MVP 2014. Le mesh multi-couches et le strap au milieu permettent de réduire les mouvements du pied à l’intérieur de la chaussure, ce n’est pas pour autant que vous aurez la mobilité de Marc Gasol en tête de raquette. Ce strap au milieu qui est une petite référence à la KD 4 a une forme de faux de la Mort. Il y a de l’épaisseur sur différentes couches qui permettent en plus de la stabilité, un confort impressionnant. Evidemment, les appuis incroyables du numéro 7 ne seraient pas possibles sans l’amorti Nike Zoom Air sur tout le long de la chaussure, cousu directement dessus. La chaussure en devient également plus légère. La réactivité du pied est donc importante sur cette Nike KD 14 Mural, pratique quand il faut attaquer sur Giannis. Une pièce rigide à la plante permet de la… rigidité afin d’avoir encore et toujours plus de stabilité. La semelle travaillée permet aussi une bonne adhérence, et puisque le fils de la Real MVP est un vrai tueur en plus de la faux sur son strap ; les deux semelles côtes à côtes révèlent une tête de mort. Scary !

LA FICHE :

