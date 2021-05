Air Jordan 7 PSG : pour briller sur les playgrounds de la capitale cet été

La célèbre marque du numéro 23 régale encore la ville lumière et son équipe, le Paris FC PSG avec la Air Jordan 7 PSG. Vous préférez la collab PSG x Jordan ou Olympique de Marseille x Du Pareil Au Même ? En tout cas si vous voulez cop de la dope sans flop, c’est disponible chez notre partenaire Basketball4Ballers.

La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Désormais les règles ont changé : Bakker influence Paname, Paname influence Jordan. Le PSG est prêt à tout pour faire plaisir à Neymar et essayer de conserver Mbappé, ils balancent donc des chaussures très stylées juste pour eux. En réalité, ces chaussures ne sont pas que pour eux, mais pour une petite niche : les amoureux des chaussures, de Paris, du PSG et donc de Juan Bernat… La firme de His Airness, au bon sens du business, sent que cette récente collaboration entre les deux marques superpuissantes est encore plus fructueuse que prévue. Du coup, pour accompagner une nouvelle collection très particulière mais intéressante de maillots de la prochaine saison, v’la ti pas que tonton Michel il envoie deux paires de godasses en plus, la Air Jordan 7 PSG et la Jordan Ma2 PSG. Si on fait le calcul : le 7 de la Air Jordan multiplié par 2 de la Ma2 = 7×2 = 14 = nombre de Coupes de France du PSG. Si ça c’est pas du marketing ou du complot trop fort.

Malgré quelques avancées de la collaboration Jordan et PSG qui semblaient prendre la direction d’un design bien plus international que tourné vers la ville elle-même : « C’est pas la capitale, c’est Jordan bébé », la Air Jordan 7 PSG est un bijou, un bisou, une ode à Lutèce et ses disciples. Les designers ont bien respecté les couleurs et les codes avec un code tricolore version Paris avec un University Red, College Navy, Sport Royal, et des petites touches d’or, de l’or comme dans le cœur Danilo ‘Vieira’ Pereira. Chaussure en cuir, avec une semelle équipée de la technologie Nike Air capable d’amortir les chocs et de vous faire sentir marcher sur le billard du Parc des Princes, une semelle au design semblable au Quai 54, juste du kiff quoi. Cette paire qui semble imposante par son modèle high est en fait très légère et aérée. Surtout grâce à l’innovation au niveau des chevilles et de la hauteur du pied qui permet donc à ce dernier de mieux respirer et d’avoir une chaussure moins lourde : GEOX x PSG, ça arrive très très fort. On rajoute à cette transparence des chevilles un petit logo Jordan doré, histoire de se faire plaisir. Reste à savoir si l’on préfère ce logo Jordan à la cheville ou le bon gros logo Converse, y’en a un plus subtil mais tranquille.

Comme Achille, nous ce qui nous fait craquer c’est les talons, du coup la marque de Mike nous a fait un petit cadeau spécial honneur au PSG. A la place du logo Jordan, on peut trouver sur la Air Jordan 7 la Tour Eiffel qui arbore la fleur de lys. Rappel donc évident au logo du Paris Saint-Germain. Il manque tout de même sur la chaussure comme sur le logo du club depuis 2013 le berceau sous la fleur de lys. On rappelle pour ceux qui ne savaient pas ce que cette poussette voulait dire : elle signifiait que Paris était le berceau, la ville natale de Presnel Kimpembe et Colin Dagba. On rajoute des petites touches très soins d’étiquette « Paname » sur l’extérieur de la chaussure, si ça c’est pas le style à l’état pur ? Ornementé d’un léger « ICI C’EST PARIS » à l’intérieur. Puisque Nasser et le milliardaire basketteur s’en fichent royal de la simplicité et du fair-play financier, la paire sera comprise avec sa boîte customisée ! Logo PSG et intérieur gazon pour les intimes.

LA FICHE :

La Air Jordan 7 PSG est disponible sur le site de notre partenaire Basketball4Ballers pour un prix de 199,90 euros. Ah, si seulement c’était le prix à payer pour prolonger Mbappé. En tout cas avec cette paire, on peut avoir la détente de MJ ou Marquinhos, et ça c’est déjà cool !

