Les Pacers joueront leur place en Playoffs sans Caris LeVert : Indiana devra puiser dans les ressources, mais Indiana a l’habitude

Pendant toute la saison, les Pacers ont dû faire avec les bobos et les absences. Malheureusement, rebelote pour le match le plus important de leur saison ce soir face aux Wizards, match auquel Caris LeVert ne pourra pas participer. Dur dur.

Si le protocole COVID de la NBA a touché de moins en moins de monde au fur et à mesure de l’avancée de la saison, il fait encore des siennes et la dernière victime se nomme Caris LeVert. Déjà absent pour le premier match du play-in tournament mardi face aux Hornets, le meilleur pote de Booba ne reviendra pas de sitôt puisqu’il a été placé dans le protocole sanitaire pour dix jours à deux semaines d’après Shams Charania de The Athletic. Traduction, il ne sera pas sur le parquet pour affronter les Wizards à Washington ce jeudi, et on pourrait tout simplement ne pas le revoir cette saison. Déjà parce qu’en cas de défaite dans la capitale, les Pacers seront en vacances. Et ensuite, même en cas de qualification pour le premier tour des Playoffs, LeVert raterait une bonne partie de la série face aux Sixers, une série qui pourrait se terminer assez vite vu la solidité de Philadelphie cette année. Si les Pacers ont l’habitude de ne pas être au complet, ça reste un gros coup dur dans une saison globalement compliquée. Caris LeVert, c’est l’un des moteurs de l’attaque d’Indiana, un joueur qui tournait quand même à 26 points et 7 passes par match lors de ses dix dernières sorties en saison régulière. Clairement, Caris avait lancé la machine en vue de la postseason et le voir sur la touche une nouvelle fois, à un moment aussi important, c’est moche.

Alors oui, on peut dire que les Pacers en ont planté 144 aux Hornets mardi sous l’impulsion de… attention ça va vous surprendre… Oshae Brissett (23 points) et Doug ‘Larry Bird’ McDermott (21 points). Oui, le meneur Malcolm Brogdon est officiellement de retour. Oui, Domantas Sabonis est devenu un monstre des raquettes. Mais on ne remplace pas comme ça la production d’un Caris LeVert, surtout dans une potentielle série face à la grosse défense de Philly. La déception est énorme pour Caris, qui a connu une saison un peu folle avec un transfert, une grosse frayeur, une longue absence, puis un retour sur les parquets sous son nouveau maillot d’Indiana. D’après les infos d’ESPN, LeVert se sent bien physiquement mais regarder ses copains batailler depuis son canapé, c’est pas trop le genre de délire qu’il kiffe.

Caris LeVert n’imaginait pas terminer sa campagne de cette manière, mais le protocole sanitaire de la NBA est intraitable. Les Pacers vont désormais devoir se débrouiller sans lui, comme lors des semaines ayant suivi son arrivée dans l’Indiana.

