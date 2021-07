Jordan Zion 1 Bred : la nouvelle chaussure signature du phénomène, idéale pour écrabouiller ses adversaires

Véritable superstar après deux ans en NBA seulement, Zion Williamson a (déjà) droit à sa propre chaussure signature. Marque légendaire, coloris iconique pour un joueur hors-normes : voici la Jordan Zion 1 Bred, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

La première chaussure faite sur-mesure pour Zion Williamson se pare d’un coloris iconique de la marque au Jumpman. Un coloris « bred », rouge et noir, ambiance Chicago Bulls. Cet alliage de couleurs est habituel chez Jordan, tellement habituel que l’on ne compte plus les modèles disponibles avec ces couleurs devenues classiques. Si vous êtes un fan de la marque de MJ, la Jordan Zion 1 Bred risque de (beaucoup) vous plaire. La paire respecte parfaitement l’idée que l’on se fait d’une Jordan conçue pour briller sur les parquets : esthétiquement d’abord, puisque le modèle que portera le joueur des Pelicans reste fidèle à ce qu’on a l’habitude de voir depuis des années. Une forme harmonieuse, une grosse semelle (parce qu’il faut bien amortir les 400 kilos de muscle du bestiau), et des motifs discrets un peu partout sur la chaussure. Niveau confort, là aussi, c’est du très lourd : la technologie Zoom Air à retour d’énergie, à l’avant du pied, vous offrira de très bonnes sensations. De même pour toute la semelle en général, qui amortira vos chutes ou vos atterrissages après avoir posterisé votre adversaire par exemple. Le pied sera bien maintenu à l’aide d’une bande à deux passants, mais aussi grâce au rembourrage important au niveau des chevilles, idéal pour éviter de se faire crosser. Adhérence, réactivité, confort, beauté… Cette Jordan Zion 1 Bred offre tout ce dont vous aurez besoin pour dominer sur les parquets.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Jordan Zion 1 ZNA, encore plus imposantes. Pour ceux qui veulent faire peur à leurs adversaires avant même le début du match.

la Jordan Zion 1 ZNA, encore plus imposantes. Pour ceux qui veulent faire peur à leurs adversaires avant même le début du match. On les imagine déjà à ses pieds : Andre Drummond, parce que même s’il est plus valuable pour l’équipe adverse quand il est sur le parquet, il a toujours du flow et a le gabarit pour porter ces chaussures.

Andre Drummond, parce que même s’il est plus valuable pour l’équipe adverse quand il est sur le parquet, il a toujours du flow et a le gabarit pour porter ces chaussures. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller se faire un petit volley-ball contre les poussins de son village, effet garanti.

pour aller se faire un petit volley-ball contre les poussins de son village, effet garanti. On aime : le côté rétro d’un modèle tout neuf, pour une toute nouvelle superstar.

le côté rétro d’un modèle tout neuf, pour une toute nouvelle superstar. On aime moins : les choix du front-office de New Orleans pour entourer et manager Zion. Faites un effort les gars, sinon lui et ses sneakers vont demander un trade.

Les Jordan Zion 1 Bred sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Le mi-chemin parfait entre vintage et modernité à vos pieds, ça claque non ?

Source : Jordan Brand