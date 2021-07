L’ascension incroyable des Suns : une qualif’ en Finales NBA après une décennie sans Playoffs, ça valait le coup d’attendre

Rappelez-vous, le 10 mars 2020. Un jour avant la suspension de la saison NBA à cause de l’arrivée officielle du COVID dans la Grande Ligue, les Suns affichaient un bilan de 26 victoires pour 39 défaites après un revers contre les Blazers. Quasiment 16 mois plus tard, la franchise de Phoenix est en… Finales NBA. Une ascension incroyable qui méritait bien un petit hommage maison.

Lors de la deuxième partie de la décennie 2010, les Suns représentaient la lose comme personne ou presque en NBA. 87 victoires pour 241 défaites, quatre coachs différents sur le banc, et pas grand-chose d’excitant à se mettre sous la dent si l’on excepte les exploits offensifs de Devin Booker, rapidement devenu l’un des scoreurs les plus talentueux du circuit. En ce jour de fête à Phoenix, on ne va pas revenir en détails sur cette période très sombre de l’histoire des Suns, caractérisée par des gags en tout genre et une misère constante. Non seulement parce que ça prendrait trop de temps, mais aussi parce que l’essentiel est évidemment ailleurs aujourd’hui. Par contre, c’est important de la mentionner juste pour avoir une certaine perspective de l’exploit que viennent de réaliser les Suns. En 2019, quand Phoenix a recruté Monty Williams pour devenir le nouveau coach, c’était spécifiquement pour mettre de l’ordre dans tout ça et replacer les Cactus dans la catégorie des franchises respectables. Idem avec le recrutement du meneur vétéran Ricky Rubio, venu pour apporter de la structure à une équipe qui en manquait terriblement, ainsi que les transferts pour récupérer des joueurs comme Dario Saric et Aron Baynes au moment de la Draft NBA 2019. Des changement orchestrés par le nouveau boss des opérations basket James Jones et qui ont clairement emmené les Suns dans une nouvelle direction. Les arrivées du pivot Deandre Ayton et de l’ailier Mikal Bridges via la Draft de 2018 – respectivement en numéro 1 et numéro 10 – étaient également des motifs d’espoir dans l’opération reconstruction. Résultat, les Cactus ont commencé à montrer de vrais progrès lors de la saison 2019-20, avant de faire passer un message à toute la Ligue dans la bulle.

Quelque part, la qualification des Suns en Finales NBA puise sa source du côté de Disney, près d’Orlando. Alors bien évidemment, l’arrivée de Chris Paul a permis à Phoenix de rentrer dans une nouvelle dimension. Comme avec le Thunder la saison dernière, le Point God a fait honneur à son surnom cette saison en apportant à la fois son talent, son expérience et sa rigueur. Sans lui, Phoenix n’en serait clairement pas là, et son Game 6 monumental contre son ancienne équipe des Clippers est là pour le prouver. Mais si CP3 était intéressé par le projet des Suns lors de l’intersaison 2020, c’est parce que les Cactus ont montré chez Mickey qu’ils n’étaient plus là pour jouer le rôle de punching-ball. Huit matchs dans la bulle, huit victoires sous l’impulsion d’un collectif en nette progression et d’un Devin Booker prêt à entrer dans la catégorie élite. Insuffisant pour accrocher le play-in tournament et donc les Playoffs, mais suffisant pour marquer les esprits et pour pousser James Jones à faire le nécessaire afin d’améliorer l’équipe sur le court terme. C’est ainsi que CP3 a débarqué dans le désert de l’Arizona suite à ce transfert avec le Thunder en novembre 2020, en échange de Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, un premier tour de draft protégé et deux paquets de chips. C’est ainsi que Jae Crowder est arrivé après avoir participé aux Finales NBA avec le Heat. La suite, on la connaît. Les Cactus ont réalisé une magnifique saison régulière avec un bilan de 51 victoires pour 21 défaites, synonyme de deuxième place à l’Ouest. Les Lakers – diminués mais champions en titre – n’ont pas résisté, les Nuggets sans Jamal Murray se sont fait balayer, et les Clippers – privés de Kawhi Leonard – viennent eux aussi de tomber. On peut dire que les Suns ont plus ou moins profité des bobos adverses (n’oublions pas que Chris Paul a été touché à l’épaule face aux Lakers avant de passer par le protocole COVID lors des Finales de Conférence Ouest), mais ils n’ont clairement pas volé leur place en Finales NBA.

Remember when the Suns went 8-0 in the Bubble? MONTY WILLIAMS SPOKE IT TO EXISTENCE ☀️ (via @Suns) pic.twitter.com/2H5eDmfcOn — Overtime (@overtime) July 1, 2021

Les Suns ont réussi là où beaucoup de franchises échouent. Ils ont réussi à changer leur culture en un temps record, et ce après des années de galère. On parle quand même d’une franchise qui restait sur une décennie entière sans Playoffs. Une décennie, c’est long, très long, surtout pour des Cactus historiquement habitués aux joutes du printemps. Phoenix voulait absolument mettre fin à cette série noire et a réalisé les mouvements nécessaires pour retrouver la lumière. James Jones, élu dirigeant de l’année en 2020-21, n’imaginait sans doute pas – même dans ses rêves les plus fous – une qualification pour les Finales NBA, mais c’est ce qui peut arriver quand on tente un gros coup. Là le gros coup, c’était évidemment Chris Paul. Dans une saison 2020-21 clairement pas comme les autres, les Suns ont vu une ouverture et les planètes ont fini par s’aligner pour permettre une magnifique ascension vers les sommets de la Conférence Ouest. Devin Booker a confirmé qu’il faisait partie de la race des grands, Deandre Ayton a franchi un cap cette année et particulièrement en Playoffs, Cameron Payne est devenu un vrai joueur de basket, Mikal Bridges a continué sa belle progression, Jae Crowder a été précieux comme Jae Crowder… la liste est longue et encore on n’a pas cité tout le monde. La solidité trouvée cette année des deux côtés du terrain, et le sérieux démontré chaque soir derrière l’exigence du coach Monty Williams et son Point God Chris Paul, ont permis aux Suns de gravir les marches les unes après les autres. Désormais, il n’en reste plus qu’une. Et ça, c’est tout bonnement incroyable.

Les Phoenix Suns sont en Finales NBA. On répète, les Phoenix Suns sont en Finales NBA. Jamais on aurait pensé prononcer cette phrase il y a encore un an et demi, mais c’est bel et bien une réalité. L’histoire est folle, l’ascension improbable, comme quoi tout est vraiment possible quand on s’en donne les moyens.