Devin Booker débarque en Finales NBA : grande première en Playoffs et déjà champion de l’Ouest, Book n’a pas le temps !

Pour la première fois depuis 28 ans, les Suns sont en Finales NBA grâce notamment à Devin Booker, tout juste âgé de… 24 ans et qui vit sa PREMIÈRE campagne de Playoffs. LeBron out, Jokic pareil, Paul George c’est la même, à l’Ouest, c’est D-Book le nouveau shérif. Petit focus sur ce grand malade qui ne comprend pas bien le concept du step by step. Un conseil, on se mouille la nuque avant.

Qui peut stopper Devin Booker ? Les Lakers, champions en titre ? Non, sortis en six matchs. Les Nuggets du MVP de saison régulière Nikola Jokic alors ? Toujours pas, ils n’ont même pas réussi à leur prendre un seul match. Bon, les Clippers, qui participent enfin aux Finales de Conférence ? C’était serré… mais au final ce sont les Suns qui ont remporté la série pour valider leur ticket vers les Finales NBA. Devin Booker, top scoreur des Cactus, a évidemment joué un rôle majeur dans ce superbe parcours. Et en chiffres ça donne quoi ? 27 points à 44,4% au shoot, 4,8 passes décisives et 6,4 rebonds en moyenne, le tout en jouant environ 40 minutes par match. Ah oui quand même, c’est plutôt sérieux comme stats ! Ce Devine Boukeure, ça doit sûrement être un joueur expérimenté, il doit avoir l’habitude des Playoffs. Oui oui, il a déjà joué les Playoffs… bon sur NBA2K par contre parce que sur le terrain, c’était tout nouveau pour l’arrière de Phoenix.

Alors qu’il n’a même pas soufflé ses 25 bougies, c’est un D-Book taille patron qu’on voit depuis le début de cette campagne, comme s’il était habitué à jouer jusqu’en juin depuis des années. Des exemples ? Il y a son triple-double face aux Clippers dans le Game 1, en 40-13-11, ou encore son tout premier match de postseason face à King James, auteur de 34 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, à 50% au tir. Ah oui, on oubliait, il y a aussi ses 47 points pour dégager les champions en titre. Devin ? La pression tu connais ?! On pourrait se dire que le gamin a de la réussite, qu’il n’est pas forcément conscient de ses perfs mais PAS DU TOUT. Dès qu’il rentre sur le parquet, on sent bien le leadership du bonhomme, gros sang froid dans le money time, pleine confiance en lui-même et en son équipe, un vrai killer ! Le mec se fait exploser le nez dans le Game 2 face aux Clippers, revient masqué derrière, masque qu’il enlèvera dans le Game 4 pour ne pas être gêné avant de remporter le match. La win avant tout ! Cette nuit, Paul George a placé son coude dans le pif de Booker, mais ce dernier s’est relevé comme un guerrier. Mamba Mentality comme on dit. Et s’il a plutôt galéré au shoot avec son masque de protection, Devin a prouvé qu’il lui en fallait plus pour laisser ses coéquipiers. Après des années de galère avec Phoenix, Devin Booker attendait avec impatience ses premiers Playoffs et montre aujourd’hui qu’il n’a vraiment pas de temps à perdre. Aux côtés d’un Monsieur (avec un grand M) comme Chris Paul, l’arrière des Suns prouve qu’il est fait pour les grands moments. Et le message envoyé par Devin à toute la Ligue est clair : les gars, vous allez entendre parler de moi longtemps, trèèès longtemps.

Prochaine étape pour le petit prodige de l’Arizona : les Finales NBA. Même si Monty Williams et ses hommes ne connaissent pas encore leur adversaire, nul doute qu’ils vont arriver le couteau entre les dents, avec un Devin Booker la bave aux lèvres. Quoi qu’il en soit, même si les Suns ne repartent pas avec le Larry O’Brien Trophy, leur campagne n’en restera pas moins incroyable et ça ne risque pas d’être la dernière pour D-Book vu ce que ce grand fou nous montre depuis le début.