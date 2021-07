David Fizdale nommé assistant-coach des Lakers : retrouvailles avec LeBron James, la dernière fois ça s’était plutôt bien passé

Après une expérience tumultueuse en tant que head coach sur le banc des Knicks, David Fizdale a donc choisi de rebondir en tant qu’assistant de Frank Vogel chez les Lakers. En reprenant le poste laissé vacant par Jason Kidd, Fizdale va pouvoir retrouver un LeBron James qu’il connait très bien, eux qui se sont côtoyés lors de la période des Heatles de Miami entre 2011 et 2014.

Le nom de David Fizdale ne défrayait pas spécialement la chronique du mercato des coachs, mais l’ancien assistant défensif d’Erik Spoelstra et boss des bancs de Memphis ou New York peut encore rendre de bons services. Sans poste depuis son départ des Knicks en 2019, Dave trouve là une belle occasion de rebondir. Réputé notamment pour sa grande gueule, Fizdale reste malgré ses difficiles expériences passées un coach apprécié en NBA, notamment par LeBron James et Dwyane Wade qui l’ont plusieurs fois soutenu publiquement par le passé, on a connu pire comme soutiens. L’autre larron bien connu que Fizdale retrouvera (peut-être) n’est autre que… Marc Gasol, que le coach a côtoyé lors de sa première année à Memphis, un Marc Gasol avec qui la relation ne s’était d’ailleurs… pas très bien terminée. Une aventure qui avait néanmoins débouché sur une place en Playoffs assez courageuse pour une équipe en fin de cycle.

Fort d’une grosse expérience en tant qu’assistant, ce poste n’a en tout cas plus de secret pour Afroman, David ayant découvert la mission en… 1998. Faisant son mea culpa sur son expérience de coach principal au micro de Jesse Washington pour The Undefeated, il explique être animé par un » un but plus profond » en voulant aider les joueurs à atteindre leur potentiel maximal, lui qui reconnait s’être mal préparé à affronter la défaite chez les Knicks. Mais… quels joueurs d’ailleurs ? En effet, l’effectif qu’aura Frank Vogel et le reste de son staff n’est évidemment pas encore connu. Partis pour changer d’idéologie à la rentrée 2020 en se tournant vers un jeu plus offensif à l’instar du recrutement effectué (Dennis Schröder et Montrezl Harrell pour remplacer Dwight Howard et Rajon Rondo), les Pourpres et Or reviendront peut-être la saison prochaine à une identité de jeu plus défensive et/ou plus structurée.

Courtisé par un grand nombre de franchises pour jouer les assistants de luxe, l’homme que ses amis appellent « The Mayor » a donc choisi de plier bagage vers L.A. pour rejoindre le joueur qui lui a permis de gagner deux titres en tant qu’assistant à Miami. Malgré une expérience d’head-coach en demi-teinte et un hair style révolutionnaire, la réputation de Fizdale est toujours intacte.

Source : ESPN