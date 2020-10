Pour LeBron James, la réussite de son duo avec Anthony Davis se résume en une phrase : « Il n’y a pas de jalousie entre nous »

En début de saison, c’est-à-dire il y a trèèèès longtemps, les discussions s’enchaînaient autour du meilleur duo de la NBA après la folle intersaison 2019. Un an plus tard, le débat n’a plus lieu d’être, car LeBron James et Anthony Davis ont mis tout le monde d’accord. Et le King a même dévoilé le secret de leur réussite.

Dès le Day One, LeBron James et Anthony Davis ont bossé main dans la main pour ramener les Lakers au sommet de la planète basket. Le premier attendait le second depuis plusieurs mois et très vite, les deux ont réussi à s’entendre. Plus que ça même, la présence de l’un a bénéficié à l’autre et vice-versa. Le King n’avait jamais joué avec un intérieur aussi talentueux durant sa carrière, et certains vont même jusqu’à dire qu’AD est le meilleur coéquipier de LeBron depuis que ce dernier évolue en NBA, c’est-à-dire depuis perpète. Quant au monosourcil, c’est la première fois qu’il possède une véritable superstar à ses côtés (désolé DMC), qui plus est un génie du playmaking lui permettant de maximiser ses qualités offensives. En attaque, les deux ont fait des dégâts toute l’année, Davis terminant meilleur marqueur des Lakers en régulière avec plus de 26 points par match et élevant encore son niveau de jeu en Playoffs (29,1 points à 56,7% au tir, 37,8% du parking, 82,2% aux lancers francs), tandis que LBJ a tout simplement fini meilleur passeur de la NBA à 35 balais (10,2 caviars par rencontre, avec plus de 25 points pour la route). Et puis de l’autre côté du terrain, la présence d’AD a permis aux Lakers de devenir l’une des meilleures équipes défensives de la NBA, avec un LeBron beaucoup plus au taquet que les années précédentes. On se souvient encore du Media Day 2019, quand Davis a mis le King au défi à ce niveau-là. Clairement, en matière de talent et de QI basket, il y a tout ce qu’il faut et les perfs du duo sont là pour le prouver. Mais pour LeBron James, la réussite du monstre à deux têtes puise surtout sa source dans l’altruisme des deux joueurs, et dans le fait qu’ils ont laissé les ego de côté.

« Nous ne sommes pas jaloux l’un de l’autre. Je pense que c’est la meilleure chose. Dans le sport professionnel, vous avez des gars qui unissent leurs forces, on peut les appeler des mâles alpha. Deux gars qui ont été dominants dans leur équipe respective, qui décident ensuite de jouer ensemble, ils discutent de la manière dont ils peuvent être dominants, ils parlent de ci ou de ça. Je pense que la jalousie s’incruste beaucoup. Et c’est exactement le contraire de ce que nous sommes. Chaque jour, on souhaite le meilleur l’un pour l’autre, sur comme en dehors du terrain. Et quand vous ajoutez à ça le respect, je pense que le ciel est la limite. »

Quand vous avez un mec comme Anthony Davis qui a grandi en matant les exploits de James, et un LeBron qui n’a pas hésité à dire qu’AD devait devenir le point central des Lakers avant même le début de saison, ça pose tout de suite des bases saines et on voit le résultat aujourd’hui. Pour certains, cette décla cache également un tacle glissé envers Kyrie Irving après les récents propos d’Uncle Drew sur le podcast de Kevin Durant, où il a balancé, on cite : « J’ai l’impression d’avoir toujours été la meilleure option de mon équipe en fin de match. Pour la première fois de ma carrière, je peux me dire, ‘Cet enfoiré peut aussi planter ce shoot' », en parlant de KD. Forcément, ce genre de phrase, c’est de l’or en barre pour les amoureux de téléréalité, surtout quand on sait comment l’aventure Kyrie s’est terminée à Cleveland, lui qui voulait sortir de l’ombre de BronBron. Irving a finalement démenti toute attaque envers James, et ce dernier n’a pas voulu s’étendre sur le sujet. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.

Dans leur première année ensemble, LeBron James et Anthony Davis ne sont plus qu’à trois victoires du titre suprême. Ramener les Lakers au top serait le plus gros symbole de cette magnifique entente entre les deux superstars, peu importe qui termine avec le trophée de MVP des Finales entre les mains.

Source texte : ESPN