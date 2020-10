Lakers ou pas, LeBron machin chouette, Jimmy Butler s’en tape complètement : « On sait qu’on peut gagner »

Avec les gros bobos qui ont frappé le Heat lors du Game 1 et la large victoire des Lakers, difficile d’être optimiste concernant les chances de Miami dans ces Finales NBA 2020. Mais malgré toute l’adversité et le monstre à deux têtes qu’il y a en face, Jimmy Butler n’a pas perdu espoir, bien au contraire.

À l’image de Goran Dragic et Bam Adebayo, Jimmy Buckets a aussi été touché par une blessure dans le Game 1, lui qui a vu sa cheville gauche tourner méchamment en fin de première mi-temps. Contrairement au Dragon et à Bam, cela ne l’a pas empêché de continuer le match pour finir avec 23 points, et on peut compter sur lui pour tout donner au Game 2, d’autant plus que ses deux copains ont malheureusement de bonnes chances de rester à l’infirmerie ce soir. Forcément, dans de telles conditions, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis sont plus que jamais favoris dans ces Finales 2020 et certains imaginent déjà un bon vieux sweep des familles. Mais pour Jimmy, le Heat a encore toutes ses chances dans cette série, peu importe qui est en face, peu importe qui est blessé, peu importe le scénario du premier match. Jeudi, en conférence de presse, le All-Star de Miami a tenu à prévenir tout le monde. Cette série ne se finira pas avec un coup de balai. Cette série ne fait que commencer, et les Floridiens possèdent le matos pour répondre au gros challenge pourpre et or.

« Pour nous, l’adversité est un moteur. De toute façon, tout le monde pensait que Lakers allaient nous faire subir cela. Et les gens pensent probablement que ça sera encore le cas trois fois de suite. Je ne suis pas d’accord. Personne ne pensait qu’on serait là. On adore ça [être sous-estimés, ndlr.]. On sait qu’on peut gagner, vraiment. Mais je sais qu’on doit jouer d’une manière parfaite. […] Donc ce Game 2, avec l’adversité, en étant dos au mur et tout le blabla, on va gagner. »

Tiens, voilà qui nous rappelle un peu Claude, pas celui de Koh-Lanta mais celui qui portait le numéro 6 en EDF. Ce discours, c’est du Jimmy tout craché, et ça représente parfaitement l’état d’esprit qui règne habituellement du côté de Miami. On ne cherche pas d’excuses, on continue à y croire, peu importe ce qui se dit à l’extérieur. Dépassés par les Lakers dans le Game 1 et moins disciplinés que d’habitude, les Floridiens vont vouloir répondre dans la deuxième manche, rien que par fierté. On peut s’attendre à une équipe du Heat au taquet ce soir, une équipe qui revient avec des bons ajustements et avec la ferme intention de montrer un meilleur visage. Maintenant, est-ce que ça peut suffire pour rendre l’opposition vraiment compétitive, jusqu’à obtenir une chance de remporter le match au bout du compte ? On aime bien la décla et le leadership de Butler, la capacité d’adaptation d’Erik Spoelstra ou encore la solidité collective de Miami, mais se coltiner LeBron et AD sans Dragic et Adebayo, avec en plus des Lakers qui porteront le maillot Black Mamba dans ce Game 2, ça s’annonce très très chaud. En tout cas, on espère que Butler dit vrai. Car se taper une Finale NBA express à cause notamment des blessures, qui plus est dans une bulle et sans la présence des fans, ce n’est pas du tout la fin qu’on souhaite pour ces Playoffs 2020, qui ont quand même été de bonne facture dans l’ensemble malgré le contexte qu’on connaît.

Le Heat est dans une position très compliquée avant le deuxième match des Finales NBA. Sous l’impulsion de Jimmy Butler, les hommes d’Erik Spoelstra vont tenter de fermer des bouches dès ce soir, on ne peut que leur souhaiter bon courage.

