Danny Ainge parle de Kemba Walker dans la bulle : enfin, plutôt du mec qui ressemblait à Kemba Walker

Interrogé par les médias lors de sa conférence annuelle de fin de saison, le boss des Celtics Danny Ainge s’est exprimé au sujet du meneur de son équipe, Kemba Walker. Et oui Kemba, au bout d’un moment, ça se remarque !

« Il n’était définitivement pas lui-même. »

Non-présent dans la bulle, le président des opérations basket de Boston n’a évidemment pas manqué de regarder les matchs de ses joueurs chez Mickey, et s’est permis d’analyser la performance de Kemba, auprès d’ESPN. Et comme tous les fans des Celtics et de NBA en général, Danny n’est pas dupe : le Kemba Walker que l’on a pu observer pendant la bulle et pendant les Playoffs, ce n’était pas le leader offensif que la franchise du Massachusetts attendait. Pas épargné par des bobos au genou gauche qu’il traîne depuis le mois de janvier, l’ancien meneur des Hornets n’a pas eu l’opportunité de retrouver la condition physique qui était la sienne en début de saison. Et si Kemba n’est pas du genre à chercher des excuses, le constat est indéniable. Alors qu’on le pensait de retour après un très bon premier tour version balai face aux Sixers, son genou semblait le faire souffrir de nouveau à partir du Game 1 des demi-finales de Conférence contre Toronto. Sur l’ensemble des Playoffs, le numéro 8 a quand même sorti des statistiques honorables (19,6 points, 4,1 rebonds et 5,1 assists à 44,1% au tir) mais n’a pas pesé sur le jeu de son équipe autant qu’on aurait pu l’espérer.

« C’était la première fois qu’il évoluait sur une aussi grande scène et il a tout donné. Il a bien joué, mais nous savons qu’il n’était pas lui-même. Mais c’est un leader formidable, un coéquipier formidable et une personne incroyable. »

Malgré tout, Ainge maintient sa confiance en son meneur, et compte sur lui pour le futur. En Finale de Conférence pour la troisième fois en quatre ans, les Celtics se sont fait dominer par le Heat, qui ne partait pourtant pas vraiment favori. Troisièmes à l’Est sur la saison régulière, les C’s sortent tout de même d’une saison plutôt réussie et surtout pleine d’espoir pour l’avenir. Aux côtés du duo de jeunots Jayson Tatum – Jaylen Brown et d’un Marcus Smart qui s’est amusé à lancer deux-trois feux de forêt pendant la postseason, la direction des Celtics compte sérieusement sur un retour de Mr. Kemba à son meilleur niveau pour diriger les troupes. Du côté de Danny Ainge, on a hâte de retrouver l’ancien d’UConn à 100% de ses moyens, après avoir pris le temps de bien remettre son genou en état. Apparemment, une opération ne devrait pas être nécessaire pour le All-Star, qui devra donc compter sur la longue période avant la reprise de la prochaine saison pour se reposer.

Pas au top dans la bulle, Kemba n’a pas montré toute l’étendue de son talent. Et ça, le board des C’s l’a remarqué. On espère maintenant que les bobos au genou de Kemba Walker ne vont pas trop le perturber à l’avenir car quand il est en pleine santé, il rayonne véritablement au cœur du collectif bostonien.

Source texte : ESPN