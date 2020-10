Kyrie Irving voit plus Steve Nash comme un collaborateur qu’un coach : en duo dans le backcourt, ça pourrait faire mal

En vacances depuis un bail, Kyrie Irving est venu passer une tête dans le podcast de son coéquipier Kevin Durant pour parler basket. Et comme souvent quand Uncle Drew prend la parole en public, il y’a quelques déclas qui risquent de faire parler, notamment à propos du nouvel entraîneur des Nets, Steve Nash, que le meneur ne considère pas vraiment comme un head coach.

On vous parlait il y a quelques jours de la confidence de KD sur son duo avec Kyrie Irving, qui avait été réfléchi plusieurs mois avant la fin de saison 2018-19. Une révélation qui a fait réagir, comme souvent lorsqu’on parle de l’un ou des deux All-Stars. S’ils font quasi l’unanimité sur le terrain, leurs choix de carrière et leurs déclarations ont contribué à faire d’eux des joueurs clivants. Un duo de superstars suspecté notamment d’être à l’origine du départ de Kenny Atkinson en mars dernier et forcément, on attendait leur réaction après la nomination surprise de Steve Nash à la tête des Nets. Les deux joueurs se sont retrouvés sur le nouveau podcast de l’ailier, The ETCs with Kevin Durant, pour discuter de l’arrivée du Canadien à Williamsburg. Et si les deux lascars apprécient le côté humain de la personne, ils voient plus le Hall of Famer comme participant d’un « effort collaboratif », au même niveau qu’eux ou que l’assistant Jacque Vaughn, plus que comme entraîneur détenteur des pleins pouvoirs.

« Je ne nous voit pas vraiment avoir un head coach. KD pourrait être un head coach. Je pourrais être un head coach. […] Je veux quelqu’un qui va comprendre que je suis un être humain avant tout. […] On a toujours vu et entendu à quel point Nash était génial en tant que joueur, mais quand tu apprends à le connaitre en tant que personne, tu comprends pourquoi il peut coexister avec nous. On n’a pas besoin que quelqu’un arrive avec sa philosophie du coaching pour tout changer. »

Une déclaration de Kyrie Irving un peu maladroite qui, sortie de son contexte, pourrait être interprétée comme une volonté de garder le pouvoir à Brooklyn, voire une attaque à l’inexpérience de Steve Nash. Surtout quand on connait l’historique du meneur avec les coachs. Pourtant, c’est plutôt une marque de confiance envers un technicien jeune et qui connait bien le monde de la NBA que semble témoigner le meneur des Nets. Kevin Durant, qui a côtoyé Steve Nash à Golden State est aussi de cet avis. Pour lui, la collaboration entre le double MVP sur le banc et Kyrie sur le terrain va faciliter le travail des scoreurs de l’équipe, lui y compris. Bref, le duo voulait un coach humain, à l’écoute et proche de ses joueurs plus qu’un technicien confirmé et la sélection de Nash prouve qu’ils ont sûrement eu leur mot à dire dans le processus de recrutement. Mais est-ce vraiment une surprise de découvrir que KD et Kyrie sont les patrons à Brooklyn ? Pas vraiment. Le meneur montre encore une fois qu’il n’est pas compatible avec n’importe qui et qu’il ne voulait pas d’un technicien au style trop marqué, mais difficile de voir ici une attaque envers Steve Nash qui n’aurait aucun sens quelques semaines à peine après sa nomination.

Encore une décla de Kyrie qui risque de faire parler. Mais cette fois, c’est plus dans la formulation que dans l’intention que le meneur a merdé. Allez, on sort l’extincteur et on éteint les flammes, pas vraiment de polémique ici.

Source texte : The ETCs with Kevin Durant via ESPN