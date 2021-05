Jordan Zion 1 ZNA : qui a osé dire que superpuissance et super-délicatesse n’allaient pas ensemble ?

Wow : sophomore mais déjà des signature shoes pour Zion Williamson (bon, sûrement 0 Playoffs par contre). Jordan Brand continue de croire à juste titre en son poulain, qui est quand même déjà un bon gros cheval. Les Jordan Zion 1 ZNA sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le nouveau King, voilà ce que Jordan Brand aimerait faire de Zion : une hype comparable à celle du vrai King, une entrée fracassante dans la Ligue, un avenir très prometteur, un business très prometteur. Après la sortie de sa première signature shoe, la Jordan Zion 1 Gen Z très récemment, les déclinaisons pour les goûts de chacun s’ensuivent avec quelques petites surprises… Alors oui, cet évènement de signature shoes dès sa deuxième année peut faire couler beaucoup d’encre ou faire taper beaucoup de points d’exclamation. Certains boomers et rabat-joie pourront hate/jalouser en disant que des joueurs plus aguerris les mériteraient plus : Luka Doncic (Jordan Family aussi…), Jayson Tatum (Jordan Family aussi…), Davis, Maledon, Beal (Jordan family, ça commence à faire beaucoup…), etc. Il n’empêche que la hype autour du sortant de Duke est incroyable, qu’il est atypique, qu’il répond présent sur le terrain et que son potentiel n’est pas encore pleinement exploité (attention on ne dit pas qu’il est plus fort que les joueurs de la liste ci-dessus, Maledon compris). Comme preuve aux haters ou juste aux amoureux du basket, ZW signe cette saison 27 points, 7,2 rebonds et 3,7 passes en moyenne dans une équipe des Pelicans qui ne lui fait pas vraiment honneur (onzièmes à l’Ouest). La Jordan Zion 1 ZNA vient donc faire hommage à Zanos, son style, son caractère : une forme de dualité. Entre humain et super-héros (eh, eh merci le lien tout trouvé), force brute monstrueuse et délicatesse (on and off the court), joueur très humble et joueur avec (il faut arrêter de se mentir) un gros Z bien moche dans les cheveux…

Zeus est puissant mais délicat, on peut le voir bouger coast-to-coast Sébastien Chabal et finir dans la peinture avec un dunk aussi rageant que lorsqu’il apprend que LaVar Ball vient voir son fils à l’entraînement, ou bien finir avec un toucher tellement gracieux que la Reine Elisabeth II regarde ses highlights. La belle combinaison de bleu, pourpre vif et indigo nuageux de la Jordan Zion 1 ZNA symbolisent le côté météorite de l’ascension du numéro 1 de New Orleans. La paire est bien pensée pour l’athlète des Pelicans, équipée de la technologie Air Strobel sur tout le long de la semelle, le pied est sur un petit nuage, un petit nuage permettant de dunker éléphantesquement. Cette technologie permet plus de confort sans pour autant éloigner le feeling du parquet. Ces sensations sont amplifiées par le Zoom Air, présents sous les doigts de pied, pour que le sentiment de sécurité et d’absorption des chocs optimise les performances. En somme, une parfaite équation pour aider les qualités du Z. A cela s’ajoute une languette rembourrée pour enlever la pression des lacets, sans pour autant enlever de la légèreté à la chaussure qui est un des atouts majeurs de cette de ces Jordan Zion 1 ZNA. En bref, cette paire répond aux attentes d’un joueur comme le drafté 2019 numéro 1, des chaussures explosives avec une très bonne adhérence et de la légèreté pour la rapidité. Vous croyiez que le Père Noël allait vous oublier c’est ? La petite surprise c’est que… elles brillent dans la nuit ! Pas très pratique si vous jouez pendant le couvre-feu…

LA FICHE :

La grande sœur : la LeBron 18 L.A., bah oui, si on veut égaler la hype d’un LeGoat James il faut bien s’appuyer sur ses atouts.

la LeBron 18 L.A., bah oui, si on veut égaler la hype d’un LeGoat James il faut bien s’appuyer sur ses atouts. On les imagine déjà à ses pieds : au bon Zion lui-même, peut-être qu’il pourrait les prêter à un certain Prime Shaq ou un petit Anthony Davis. Des joueurs qui allient grosse domination physique sans pour autant avoir la vitesse de Kyle Anderson.

au bon Zion lui-même, peut-être qu’il pourrait les prêter à un certain Prime Shaq ou un petit Anthony Davis. Des joueurs qui allient grosse domination physique sans pour autant avoir la vitesse de Kyle Anderson. L’occasion parfaite pour les porter : pour renforcer les installations parasismiques de la faille de San Diego.

pour renforcer les installations parasismiques de la faille de San Diego. On aime : une technologie précise et importante qui s’équilibre, entre puissance et légèreté.

une technologie précise et importante qui s’équilibre, entre puissance et légèreté. On aime moins : le Z dans les cheveux Zion s’il-te-plait, enlève-nous tout ça.

Les Jordan Zion 1 ZNA sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Une technologie toujours plus pointue pour adoucir le pied en le rendant plus performant. On parie que si Ntilikina achète ses chaussures, il sera aussi fort que Zion.

