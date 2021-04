Jordan Zion 1 Gen Z : les premières signature shoes de Zion Williamson, aussi efficaces sur les chantiers que sur les parquets

La dernière égérie arrivée chez Jordan Brand vient de dévoiler son premier modèle de signature shoes. A seulement 20 ans, Zion Williamson a donc des chaussures à son nom chez l’équipementier le plus prestigieux du circuit. Les Jordan Zion 1 Gen Z sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

Signé par Jordan Brand avant même d’avoir posé un pied en NBA, cela fait longtemps que l’intérieur des Pelicans est promis à une carrière spéciale. Jamais un lycéen n’avait autant fait parler de lui depuis un certain LeBron James. Comme le Chosen One, le phénomène originaire de Caroline du Nord ne portera désormais plus que des chaussures portant son propre blaze. Après deux ans de développement en interne, la marque au Jumpman nous dévoile enfin les signature shoes de Zion Williamson premières du nom. Les Jordan Zion 1 Gen Z ont envahi les stores et la lignée ne devrait plus les quitter durant les 15 prochaines années. En tout cas, c’est tout ce que l’on souhaite à Zanos car cela sera le signe d’une carrière réussie. Privé du ROY par Ja Morant à cause d’une blessure qui l’a longtemps tenu éloigné des parquets, le first pick 2019 s’est déjà bien rattrapé. Désigné All-Star dès sa saison sophomore, il tourne à 26,8 points et 7,1 rebonds de moyenne sans problème physique pour le ralentir. Ses chaussures vont également dans ce sens pour protéger ses pieds et ses articulations avec son style de jeu basé sur la puissance. On retrouve la technologie Air Strobel sur l’ensemble de la semelle avec une couche de Zoom Air supplémentaire à l’avant du pied pour éviter qu’un incident de chaussure semblable à celui qu’il avait eu en NCAA ne se reproduise sur les parquets de NBA. Pour ce premier coloris, on reste sur du basique avec du blanc et du noir, permettant de mettre en avant le Z présent sur l’empeigne, son initiale mais aussi un symbole de vitesse et d’unicité. Le molleton intérieur au niveau de la cheville reprend les lettres de son prénom au cas où l’on n’aurait toujours pas remis son nom alors que l’on se familiarise avec son logo éclair sur l’arrière de la paire et qu’un Jumpman doré couronne la languette. Une sorte de tirage de langue vers Puma ou Li-Ning dont Zion a décliné les offres pourtant plus avantageuses pour rejoindre la Jordan Brand Family.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Why Not Zer0.4 Triple White de Russell Westbrook, on reconnait un peu la patte des designers du Jumpman.

les Jordan Why Not Zer0.4 Triple White de Russell Westbrook, on reconnait un peu la patte des designers du Jumpman. On les imagine déjà à ses pieds : Zion Williamson en personne, pour mettre ses petits petons à l’abris.

Zion Williamson en personne, pour mettre ses petits petons à l’abris. L’occasion parfaite pour les porter : pour garder des appuis stables pendant un déménagement.

pour garder des appuis stables pendant un déménagement. On aime : une silhouette originale de plus dans le paysage des sneakers de basket, on prend !

une silhouette originale de plus dans le paysage des sneakers de basket, on prend ! On aime moins : un modèle d’abord imaginé pour les joueurs puissants. Pour les meneurs, il vaudra mieux aller voir ailleurs.

Les Jordan Zion 1 Gen Z sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un tarif assez doux qui montre que Williamson n’a pas encore pris la grosse tête. D’autre coloris devraient suivre rapidement, courant mai.

Source : Jordan Brand