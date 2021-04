NBA Top 10 du jour : après des années de frustration, Karl-Anthony Towns a enfin pu se lâcher sur Andrew Wiggins

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : pour ceux qui ne connaissent pas Mike James, sachez que l’ancien joueur de Moscou est un distributeur de caviars ambulant.

#9 : en parlant de caviar et d’ancien joueur d’Euroligue, voici Gabriel Deck, qui régale Isaiah Roby.

#8 : on reste à Oklahoma City, avec Jaxson Hayes qui dit non à Aleksej Pokusevski.

#7 : Stephen Curry from way downtown, avec la faute en plus. Classique.

#6 : Kenyon Martin Jr. décolle pour renvoyer Bobby Portis à ses études. Le papa peut être fier.

#5 : Andrew Wiggins s’est rappelé au bon souvenir (ou pas d’ailleurs) de son ancienne franchise avec un joli putback sur un raté de Steph Curry.

#4 : les Pacers n’ont bientôt plus personne de dispo vu le nombre de blessés, mais T.J. McConnell est toujours vivant et offre un dunk à JaKarr Sampson.

#3 : on retrouve JaKarr, cette fois-ci dans le rôle de la victime. Et encore une fois, c’est Jeff Green qui place un poster. Un de plus.

#2 : le Thunder continue de tanker tout en faisant le show avec un gros tomar d’Isaiah Roby. Opération parfaitement exécutée.

#1 : Karl-Anthony Towns s’est vengé sur Andrew Wiggins pour avoir été un lieutenant en carton pendant de nombreuses années.

