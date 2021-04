Eurobasket 2022 : l’Équipe de France connaît son groupe, et on n’est pas loin de parler de « groupe de la mort »

Même si les Jeux Olympiques représentent la prochaine grosse échéance pour l’Équipe de France, l’Eurobasket n’est pas très loin non plus puisqu’il se déroulera en 2022, soit un an plus tard que la date prévue initialement pour les raisons qu’on connaît. Et hier, on a eu droit au tirage des poules du côté de Berlin, un tirage qui n’a pas vraiment été clément pour nos Bleus.

Une chose est sûre, l’Équipe de France ne pourra pas débarquer à l’Eurobasket 2022 en claquettes car dès le premier tour, il faudra se montrer au taquet. Lors du tirage réalisé jeudi, un certain Dirk Nowitzki a envoyé les Bleus dans un groupe que l’on pourrait qualifier de « groupe de la mort ». Vous pensez qu’on en fait trop ? Checkez un peu. Déjà, les hommes de Vincent Collet vont devoir affronter l’Allemagne, l’un des quatre pays accueillant l’événement (avec la Géorgie, la République Tchèque et l’Italie) qui se déroulera du 1er au 18 septembre 2022. Les Bleus étaient déjà dans le groupe des Allemands lors du Mondial 2019, on se rappelle à quel point le match d’ouverture était chaud. Ensuite, la France va également devoir se taper la Slovénie. D’après les dernières infos, les Slovènes sont tenants du titre puisqu’ils ont remporté la compétition en 2017. De plus, il paraît qu’il y a un jeunot pas trop mauvais du nom de Luka Doncic qui porte les couleurs de ce pays. Et comme si ça ne suffisait pas, les Bleus vont aussi retrouver la Lituanie, contre qui ils ont livré une très grosse bataille pour une place en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde. Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas en face, bonjour le challenge. Et avec tout ça, il faudra aussi affronter la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine.

The field for #EuroBasket 2022 is all set! ✔️ 📆 September 1-18, 2022#BringTheNoise and let's hear it for your country! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 29, 2021

Tous les groupes du premier tour

Groupe A (à Tbilissi) : Espagne, Russie, Turquie, Géorgie, Belgique, Bulgarie

Groupe B (à Cologne) : France, Lituanie, Slovénie, Allemagne, Hongrie, Bosnie-Herzégovine

Groupe C (à Milan) : Grèce, Italie, Croatie, Ukraine, Grande-Bretagne, Estonie

Groupe D (à Prague) : Serbie, République Tchèque, Pologne, Finlande, Israël, Pays-Bays

Pour ceux qui se demandent comment va se dérouler la compétition, sachez que les quatre meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. Si les Bleus ne font pas de grosses conneries, ils devraient passer mais vaudrait mieux éviter la quatrième place hein. En tant que quatrième, vous affrontez logiquement une équipe qui a terminé première de son groupe, tandis que les deuxièmes et troisièmes s’affrontent entre eux. Si l’on en croit le tableau prédéfini de la FIBA, les groupes A et B se retrouveront en huitièmes, ainsi que les groupes C et D. La France, en cas de qualification, rencontrera donc l’une des équipes qualifiées provenant du Groupe A, composé notamment de nos chers amis espagnols mais aussi de la Russie et de la Turquie. Les matchs à élimination directe commenceront le 10 septembre à Berlin. La France, qui va disputer son premier tour à Cologne, ne sera donc pas dépaysée, on espère simplement que son séjour linguistique dans le pays de la bière durera jusqu’au 18 septembre, avec la plus belle des médailles autour du cou. Après le bronze décroché au Mondial, les Bleus peuvent nourrir de grosses ambitions, eux qui voudront également effacer la pauvre 12e place de l’Eurobasket 2017.

Les Bleus auront du lourd en face d’eux dès le début de l’Eurobasket 2022. Mais peut-être qu’ils débarqueront avec un tout nouveau statut de champion olympique qui fera flipper tout le monde. Quoi, on peut pas rêver un peu ?

Source texte : FFBB / FIBA