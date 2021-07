Reggie Jackson a craqué après la défaite des Clippers : tu peux être fier soldat, tes Playoffs ont été incroyables

Il est peut-être celui qui symbolise le mieux le superbe parcours des Clippers dans ces Playoffs NBA 2021. Malgré l’élimination face aux Suns cette nuit, Reggie Jackson peut partir en vacances la tête haute, lui qui a dépassé toutes les espérances durant cette belle campagne, notamment en l’absence de Kawhi Leonard. Il est revenu de très loin alors forcément, l’émotion a pris le dessus en conférence de presse.

« J’étais prêt à tout arrêter. Je pensais à la retraite car je n’arrivais tout simplement pas à être en bonne santé. » Si on lui avait dit il y a quelques mois qu’il deviendrait l’un des héros des Clippers dans le plus long parcours de l’histoire de la franchise californienne, Reggie Jackson n’y aurait sans doute pas cru. Pas après tous les bobos qu’il a connus ces dernières années, pas après son buyout avec Detroit où il avait signé un deal de 80 millions de dollars sur cinq ans en 2015, pas après le choke des Clippers dans la bulle. Pourtant, en ce 1er juillet 2021, Reggie quitte les Playoffs par la grande porte, lui qui a sans doute joué le meilleur basket de sa carrière ces dernières semaines, surtout en l’absence de Kawhi Leonard. 19 matchs au total (17 titularisations), 17,8 points, 3,2 rebonds et 3,4 passes de moyenne à 48,4% au tir, 40,8% du parking et 87,8% aux lancers-francs. Sans Kawhi ? Ces chiffres grimpent encore plus : six matchs à plus de 20 points en huit sorties, avec des moments mémorables en prime comme sa perf’ pour envoyer le Jazz à Cancun (27 points, 10 passes), sans oublier ses deux prestations à 23 pions dans les deux victoires de Los Angeles contre Phoenix en Finales de Conférence Ouest. Pas pour rien qu’on l’a appelé « Mr. June ». Décisif, jamais effrayé par l’enjeu et bien décidé à aider les siens à aller le plus loin possible, Reggie a step-up quand les Clippers avaient le plus besoin de lui. Qu’il était loin le temps où Jackson était la cible des critiques pour son incapacité à assurer la mène des Pistons. Dans son rôle de combo guard et de boosteur offensif, RJ était comme un poisson dans l’eau dans ces Playoffs et évidemment, il ne voulait pas que la belle aventure s’arrête. La preuve en conférence de presse d’après-match, où il a versé sa petite larme tout en rendant hommage à ses copains. Sortez les mouchoirs.

« La première chose que j’ai dite aux gars, c’est ‘merci de m’avoir sauvé’. J’apprécie chaque gars dans ce vestiaire. J’apprécie Paul George pour m’avoir contacté l’an dernier alors que l’aventure se terminait à Detroit. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu ici. Avec cette ville, j’ai l’impression d’être à la maison. Cette franchise m’a accueilli, avec mes bizarreries, mes forces et mes faiblesses. Je n’en serais pas là sans cette équipe. Sans cette équipe, je ne jouerais plus au basket aujourd’hui. Je les remercie pour tout. Dans mon cœur, ce sera toujours une année spéciale. […] Je crois que ce groupe m’a revitalisé. » – Reggie Jackson, via The Athletic

Alors que sa carrière n’allait nulle part en février 2020, alors qu’il se posait des questions sur son avenir après l’échec retentissant de la bulle en plein COVID, Reggie Jackson a pu compter sur les Clippers et notamment Paul George pour le pousser, et lui donner la confiance qu’il avait sans doute besoin à ce moment-là. Si on a toujours su que Reggie avait du talent, on ne s’attendait pas à le voir briller autant sur la scène des Playoffs. Mais il l’a fait, et ce juste avant de devenir agent libre cet été. Niveau timing, c’est plutôt pas mal. Signé pour le minimum vétéran par les Clippers, Jackson pourra potentiellement gagner beaucoup plus que son salaire annuel de 2,3 millions de dollars avec son prochain contrat. À 31 ans, c’est peut-être sa dernière opportunité pour bien remplir son compte en banque, alors on verra si son avenir se déroule à Los Angeles ou dans une franchise qui proposera peut-être plus de billets verts que les Clippers, déjà bien blindés au niveau du salary cap.

Qu’il continue l’aventure chez les Clippers ou qu’il aille ailleurs, Reggie Jackson a réussi à relancer sa carrière sous le maillot de la franchise californienne. Il a retrouvé la joie de jouer au basket à Los Angeles et ça, il ne l’oubliera jamais. Nous, de notre côté, on n’oubliera jamais sa campagne de Playoffs, qui représente l’une des belles histoires au milieu des innombrables blessures qui marquent la postseason 2021.

Source texte : The Athletic