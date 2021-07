Première depuis 37 ans, aucun ancien coéquipier de Shaquille O’Neal n’est en Finales NBA : stat magnifique, surtout pour briller en soirée

Shaquille O’Neal a marqué l’histoire de la NBA, et du basket en général… mais on ne réalise pas toujours à quel point… En effet, l’une des stats les plus folles (et les plus inutiles) en NBA vient de prendre fin cette nuit puisque depuis la saison 1983-84, il y a… 37 ans donc, au moins un ancien coéquipier du Shaq avait disputé les Finales NBA. Incroyable mais vrai, et pas merci Mr. Rajon Rondo.

Toutes les belles histoires se terminent un jour et, malheureusement pour Shaquille O’Neal, aucun de ses anciens coéquipiers ne sera en Finales NBA cette année. Le Big Diesel pourra malgré tout se consoler en supportant l’une de ses anciennes franchises à défaut d’être derrière le dos d’un joueur. En effet, les Suns font partie des 64 franchises dans lesquelles Superman (le vrai, pas la version Wish des années 2010) est passé à la fin de sa carrière, un passage qui lui permet à l’époque d’ajouter un nouveau surnom à une liste déjà longue de quinze bons mètres : le Big Cactus. Avec l’élimination des Clippers et de Rajon Rondo, avec qui il a partagé de grands moments (non) à Boston, cette série aussi impressionnante qu’anecdotique prend donc fin, l’occasion de découvrir ou re-découvrir quelques glorieux (ou pas) anciens compagnons du gros bébé :

Une des séries les plus dingues de l’histoire de la NBA est également terminée. Depuis 37 ans, au moins 1 coéquipier du Shaq dans sa carrière participait à chaque Finale NBA. 37 ans, 37 Finales NBA de suite. Les Clippers éliminés (Rondo), cette série est désormais terminée. pic.twitter.com/9ZEl3lndqb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2021

37 années, voilà ce que pèse donc plus ou moins l’héritage du Shaq, ou du moins la période sur laquelle il a influé. Une statistique favorisée par la longévité du pachyderme sur les parquets évidemment, mais également par le nombre de franchises qu’il a fréquenté puisque l’on rappelle que le Shaq a successivement évolué à Orlando, Los Angeles, Miami, Boston, Phoenix, Cleveland, Raon l’Etape et Villars-les-Dombes. On peut d’ailleurs contrebalancer cette énorme stat avec d’autres statistiques, du genre de celles qui sortent de nos cerveaux après une trop longe nuit blanche. Saviez-vous par exemple que Bruno Caboclo n’a pas eu besoin de lui pour battre Boulazac avec le CSP Limoges ? Que Sebastien Loeb se débrouillait très bien sans le Shaq pour conduire sa Citroën ? Et que jusqu’à preuve du contraire il n’a encore jamais côtoyé un seul des champions olympiques jamaïcains du 100m haies ? Maintenant vous le savez, alors merci de remettre l’église au centre du village et de rappeler que le monde peut aussi tourner sans Shaquille O’Neal.

Une statistique assez incroyable, et cinq minutes de lecture absolument inutiles. On l’avoue il y a un peu de fatigue, mais ce n’est quand même pas tous les jours que Chris Paul est en Finale NBA. Allez, à la sieste, et à très vite pour d’autres analyses poussées.