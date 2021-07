NBA Top 5 du jour : des highlights à la teinture orangée, normal pour un Phénix qui renait de ses cendres

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : officiel, Chris Paul a brillé hier soir avec ses 41 points et se fait désormais appeler CP3+1. Déjà mal en point, les Clippers se sont faits tuer par leur ex sur ce shoot pas piqué des hannetons, Bac + CP3 en expression de vieux.

#4 : Chris Paul et Mikal Bridges se la jouent playground en Finales de Conférence. Un bijou de passe pour une merveille de cut, on ne crie pas encore BABABOUM mais on apprécie l’élégance du play avec ce dunk tout en légèreté.

#3 : Devin Booker ne semble pas être rapide, Devin Booker ne donne pas l’impression de voler. Pourtant quand il s’agit d’arrêter le poste 2 lancé, aucun Clipper n’en est capable. L’impulsion est réelle et Book’ ECRASE la balle dans le cercle. PS : Regardez la chute de la balle sur le sol.

#2 : cherchez l’intrus ou ne le cherchez plus, DeMarcus Cousins est le seul Clipper de la nuit à être présent dans ce Top 5, le dernier de l’année donc. Ce shoot au buzzer donne quasiment l’impression d’être en 2016 mais vous ne rêvez pas, vous êtes bien en 2021 et Boogie est toujours remplaçant, en fait il a juste de beaux restes.

#1 : relisez la description du numéro 3 et ajouter un peu de sel, un peu de poivre, une touche de piment, et vous avez une idée de l’action réalisée par Devin Booker. Cette fois-ci la vitesse est réelle, la défense un peu plus resserrée, mais Terance Mann ne comprend toujours pas ce qui se passe. BOOMSHAKALAKA.

Pour les images c’est juste ICI, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !