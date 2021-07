Tournois de qualification olympique : rangez vos gosses, Boban Marjanovic continue de manger des êtres humains

Y’a pas que la NBA dans la vie, y’a les Jeux Olympiques aussi. Au Canada, en Croatie, en Lituanie ou en Serbie, quelques unes des meilleures nations au monde s’affrontent actuellement dans l’espoir de gratter l’un des quatre derniers billets pour Tokyo. Un vrai parcours du combattant et quelques stars qui ont fait le voyage, parce que le jeu en vaut la chandelle. On fait le point ? Allez, on fait le point.

Deuxième journée de ces Tournois de qualification olympique, le genre de bail dans lequel – au passage – la France est bien heureuse de ne pas être embourbée. Deux matchs de poule, une demi-finale, une finale, trois voire quatre matchs à gagner pour gagner son billet pour Tokyo, parfois sans quelques joueurs majeurs, voilà donc le deal. Et hier, disons que les favoris ont une nouvelle fois fait le taf, portés par les leaders présents dont quelques têtes bien connues de la communauté NBA.

Tournoi de Victoria : le Canada continue sa ballade à domicile et s’est chargé de valider officiellement sa première place du Groupe A. Deux matchs, deux victoires, un Andrew Wiggins saignant, un Luguentz Dort qui s’est chargé de stopper la Chine tout entière et une demi-finale à préparer, logiquement face à la Turquie. Tout va bien pour les soldats de Nick Nurse et Nate Bjorkgrend, qui seront reversés on le rappelle, en cas de victoire finale, dans le groupe de la France aux Jeux.

Tournoi de Split : deux infos principales à retenir. 1) le Mexique de Gustavo Ayon a pris une belle option sur la deuxième place en disposant des Russes, alors que de l’autre côté Bruno Caboclo a confirmé qu’il était bel et bien le meilleur basketteur de la planète face à des Croates complètement dépassés. Brésil – Allemagne en finale on y va tout droit, poke David Luiz.

Tournoi de Kaunas : loin de nous l’idée de minimiser la hype autour du Venezuela et de la Corée du Sud mais le petit évènement de la soirée était évidemment les grands débuts de Luka Doncic avec la Slovénie. Résultats des courses une victoire de 50 points face à l’Angola, qui ne disputera donc pas les Jeux, et 13 points, 6 rebonds, 9 passes et 5 steals pour le prodige en 17 petites minutes d’échauffement. Un échauffement pour quoi ? Pour la finale que tout le monde attend bien sûr, un Slovénie – Lituanie qui se profile et qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.

Tournoi de Belgrade : un seul match hier, dans un tournoi marqué on le rappelle par le forfait du Sénégal pour cause de putain de COVID. Les Serbes ont logiquement battu les Philippines, non sans mal néanmoins, grâce au bon apport notamment de Danilo Andjusic, meilleur scoreur de Jeep Elite cette saison avec la JL Bourg, d’Ognjen Dobric et de ce génie de Milos Teodosic, mais surtout grâce à l’ogre Boban Marjanovic et ses 7m32. 25 points à 12/18 et 11 rebonds pour le géant, et le plaisir de découvrir côté philippin des joueurs prénommés Justine, George, Rhon Jhay, George Isaac, Michael Joseph, Kai Zachary, Jordan Timothy, Shaun Geoffrey, William Raniel, Samjosef, Carl Vincent et Kakou Ange Frank Williams. TQO, mon amour.

Les résultats

Tournoi de Victoria

Groupe A, Grèce – Canada : 91-97

: 91-97 Groupe A, Canada – Chine : 109-79

– Chine : 109-79 Groupe B, Uruguay – Turquie : 86-95

: 86-95 Groupe B, République Tchèque – Turquie : 70-87

Tournoi de Split

Groupe A, Allemagne – Mexique : 82-76

– Mexique : 82-76 Groupe A, Mexique – Russie : 72-64

– Russie : 72-64 Groupe B, Tunisie – Brésil : 57-83

: 57-83 Groupe B, Brésil – Croatie : 94-67

Tournoi de Kaunas

Groupe A, Lituanie – Venezuela : 76-65

– Venezuela : 76-65 Groupe A, Venezuela – Corée du Sud : 94-80

– Corée du Sud : 94-80 Groupe B, Pologne – Angola : 83-64

– Angola : 83-64 Groupe B, Slovénie – Angola : 118-68

Tournoi de Belgrade

Groupe A, République dominicaine – Serbie : 76-94

: 76-94 Groupe A, Serbie – Philippines : 83-76

– Philippines : 83-76 Groupe B, Porto Rico – Sénégal : 20-0*

– Sénégal : 20-0* Groupe B, Sénégal – Italie : 0-20*

*Matchs non joués, forfait du Sénégal pour cause de COVID

