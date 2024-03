La nuit dernière, Kevin Durant est devenu le huitième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en inscrivant son 28 597 ème point en saison régulière. Durantula a dépassé Shaquille O’Neal, qui lui avait préparé un petit message perso diffusé sur les écrans géants de la salle.

On savait à 99% que KD allait marquer au moins 9 points et grimper au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire. Mais on ne se doutait pas forcément de voir la tête du Shaq apparaître en HD sur les grands écrans du Footprint Center après l’exploit accompli.

L’ancien MVP et Hall of Famer a voulu personnellement féliciter l’ailier des Suns, avec le style qu’on lui connaît bien :

“D’abord, je veux te féliciter de m’avoir dépassé pour monter à la 8è place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. C’est mérité.” “Mais tu sais que ça ne va pas s’arrêter là, je te vois vers… je veux voir si tu peux aller chercher la première place. Mais je suis heureux pour toi, passe le bonjour à ta merveilleuse maman et félicitations mon frère, le travail a été bien fait.”

.@SHAQ congrats Kevin Durant for passing him on #NBA all-time scoring list. #Suns https://t.co/s5q2BYE8BB pic.twitter.com/EzWxT6IWYd

— Duane Rankin (@DuaneRankin) March 21, 2024

Une grimace en beuglant “Durantula” pour clore le message, merci Big Shaq pour l’attention. Les applaudissements du Diesel sont rapidement suivis par les fans de Phœnix en ce début de troisième quart-temps, pour accompagner la large victoire des Suns.

Après la rencontre, la star de la soirée est revenue sur son accomplissement et l’hommage que lui avait réservé le Shaq :

“Les gens autour de moi qui me soutiennent, mes coéquipiers, mes coachs et les fans tout au long de ma carrière, ils m’encouragent et m’inspirent au fil des étapes… je ne suis rien sans ces gens. Je suis reconnaissant d’avoir pu faire cette expérience dans ma vie (…)” “Mais avec autant de soutien – même Shaq m’a parlé sur les écrans, c’est difficile de ne pas penser et réfléchir à tous ces accomplissements.” ” (…) C’est juste la question de profiter du basket tous les jours, peu importe là où je termine dans le classement, j’y terminerai. Ça a été un parcours incroyable jusqu’ici, et je veux juste continuer.”

Sourire aux lèvres quand on lui rappelle que Shaq l’a challengé d’aller chercher LeBron, on sent que le Slim Reaper n’accorde pas une importance fondamentale à la position exacte à laquelle il terminera.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 8th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/5mG65h0U8d

— NBA (@NBA) March 21, 2024

La première place ne sera pas donnée pour KD, elle semble même inaccessible mais on ne sait jamais… et s’il arrêtait sa carrière à 65 ans ? Ça en fait un paquet de Next Chapters potentiels.

Source texte : NBA