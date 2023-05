Une nouvelle fois amputés de Chris Paul, les Suns sont de retour à la maison. Menés 3 à 2, les hommes de Monty Williams n’ont pas le droit à l’erreur ce soir face à une formation des Nuggets désireuse de finir le travail – et d’enfin faire de Phoenix une histoire ancienne.

Un match 7, ça vous dit ? Parce que nous de notre côté, on n’attend que ça. Pour cela, les Suns devront s’imposer ce soir au Footprint Center pour embarquer les poulets frits dans un thriller haletant, qui aurait alors lieu samedi soir dans le Colorado. Mais sans Chris Paul, une nouvelle fois out pour cette rencontre, les Suns devront se sublimer. On le dit depuis le début de cette série mais le salut passera forcément par la défense. L’objectif : museler le collectif de Denver et la pieuvre Jokic qui, match après match, martyrise le secteur intérieur des Suns. Deandre Ayton est en difficulté, logique face au mutant serbe. Mais c’est surtout dans l’intensité et la régularité collective que Phoenix doit s’élever pour bâtir un succès indispensable.

La petite altercation pendant le match 5 entre Kevin Durant et Nikola Jokic rajoutera forcément un peu de sel dans cet affrontement. Les deux hommes se sont un peu accrochés après que le serbe ait tenté d’espionner les soleils pendant un rapide conciliabule.

Mais l’heure n’est pas aux querelles dans l’Arizona, il faut jouer et bien jouer à la balle orange. Le banc des Suns se doit d’être à la hauteur de ses deux locomotives offensives. À l’image d’un Landry Shamet dynamiteur au match 5, Phoenix a besoin de tous ses éléments pour pondre une prestation complète. Malheureusement, Monty Williams fait avec ce qu’il a et ce n’est pas vraiment la panacée sur la ligne de touche, en témoigne l’apport quasi nul des back-up sur le match 6. On peut néanmoins penser que des mecs comme Terence Ross, Bismack Biyombo ou encore Torrey Craig peuvent sortir de leur boîte et aider au bon moment les Suns dans cette quête de match 7. À eux de prouver qu’on ne se foire pas totalement dans notre analyse.

Côté Nuggets, on aimerait vraiment terminer le boulot en 6 et s’éviter des sueurs froides avec un match 7 – même si ce dernier serait à la maison. On a parlé de Nikola Jokic évidemment, mais Jamal Murray n’est pas en reste lui aussi. Le maitre des Playoffs est en grande forme et a continué à le prouver sur cette série où il tourne autour des 25 points de moyenne. Autour ça joue bien et vite avec un Kentavious Caldwell-Pope qui fait son job de role player à merveille (défendre, défendre et bombarder à 3-points), et un Michael Porter Jr. qui sait aussi se mettre au diapason. En bref, les Nuggets sont mieux armés et plus complets collectivement, mais les choses ne sont jamais simples quand vient l’heure de conclure. Ce n’est pas Jean Claude Duss qui nous dira le contraire…

Rendez-vous ce soir à 4h du matin pour les lève-tôt ou les couche-tard (c’est vous qui voyez) afin de vivre cet immanquable match 6.